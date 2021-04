T-Mobile ofrecerá el nuevo iPad Pro que incluye el revolucionario chip M1 y la red 5G ultrarrápida

A partir del 23 de abril se podrá reservar el iPhone 12 y el iPhone 12 mini compatible con 5G en un nuevo y espectacular color morado, y el totalmente nuevo AirTag.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–T-Mobile ofrecerá los últimos productos de Apple: el nuevo y poderoso iPad Pro, los avanzados iPhone 12 y iPhone 12 mini con un acabado totalmente nuevo en color morado y el útil AirTag. Metro by T-Mobile también ofrecerá el nuevo iPhone 12 y el iPhone 12 mini en morado. Los nuevos iPad Pro, iPhone 12 y iPhone 12 mini son compatibles con la experiencia avanzada 5G, que aprovecha la red 5G de T-Mobile líder en la industria: la más grande, rápida y confiable del país. Los clientes podrán ordenar el nuevo iPad Pro, que incluye el revolucionario chip M1 y es compatible con 5G, a partir del 30 de abril, y estará disponible desde la segunda mitad de mayo. Los clientes también podrán reservar el iPhone 12 y el iPhone 12 mini compatibles con 5G en morado a partir del 23 de abril, con disponibilidad desde el 30 de abril. Asimismo, a partir del 30 de abril estará disponible el totalmente nuevo AirTag, un método privado y seguro para localizar los artículos que más nos importan. Para obtener una lista de precios completa y detalles de disponibilidad, visita es.t-mobile.com.

T‑Mobile es el líder 5G del país con la red 5G más grande, rápida y confiable. La red 5G de rango extendido de T‑Mobile cubre a 287 millones de personas y abarca 1.6 millones de millas cuadradas. Y ahora que Sprint forma parte de T‑Mobile, El Un-carrier amplía su liderazgo al activar la red 5G de ultracapacidad a lo largo del país y al llevar altas velocidades 5G a más lugares que nadie. La 5G de ultracapacidad puede ofrecer velocidades de aproximadamente 300 Mbps con picos de hasta 1 Gbps, y hoy en día cubre a 125 millones de personas.

“Los fans de Apple que verdaderamente quieran aprovechar el poder de los iPad compatibles con 5G desearán tener la red 5G nacional más grande, rápida y confiable del país”, dijo Mike Sievert, director ejecutivo de T‑Mobile. “Además, agregaremos el nuevo iPhone 12 morado al gran cambio a 5G recientemente anunciado para que los clientes puedan llevárselo gratis con el intercambio de un iPhone 11, porque nos encanta ofrecerles a nuestros clientes más opciones para que aprovechen la expansiva red 5G de T‑Mobile”.

El nuevo iPad Pro de 11 pulgadas y 12.9 pulgadas, compatible con la experiencia 5G ultrarrápida, es el iPad Pro más poderoso y avanzado hasta ahora, y sobrepasa los límites de lo que es posible en un iPad. El iPad Pro incluye el revolucionario chip M1 diseñado por Apple, el cual aporta un enorme avance en desempeño para gestionar los flujos de trabajo más exigentes, es compatible con Thunderbolt y USB 4, y tiene una cámara frontal gran angular de 12 MP totalmente nueva, diseñada específicamente para el iPad, que incorpora la función Center Stage, una nueva experiencia en videollamadas que automáticamente mantiene a los usuarios en el centro del cuadro. Ambos modelos se destacan por sus tecnologías de pantalla avanzadas que ofrecen una experiencia visual inigualable, incluida la compatibilidad con ProMotion, True Tone y la amplia gama de colores P3. El nuevo iPad Pro de 12.9 pulgadas ofrece una revolucionaria experiencia de espectro dinámico extremo en la pantalla Liquid Retina XDR para capturar los reflejos más brillantes y los detalles más sutiles. El iPad Pro, disponible en acabados de color plata y Space Gray, ahora viene con el Magic Keyboard en un nuevo y atractivo tono blanco, es compatible con el Apple Pencil (2.a generación) y puede activarse a través de eSIM.

T‑Mobile tiene muchísimos planes para acompañar el lanzamiento del nuevo iPad Pro, como un plan Magenta ilimitado (con datos a alta velocidad y 5G incluido) disponible por solo $20 al mes con AutoPago. Consulta aquí para conocer más detalles.

Ahora disponibles en un nuevo y espectacular acabado en color morado, el iPhone 12 de 6.1 pulgadas y el iPhone 12 mini de 5.4 pulgadas ofrecen un diseño atractivo repleto de funciones poderosas, incluida la mejor experiencia 5G.1 El iPhone 12 y el iPhone 12 mini incluyen un avanzado sistema de cámara doble con poderosas funciones fotográficas computacionales y video de la más alta calidad en un smartphone, una amplia pantalla Super Retina XDR de borde a borde con OLED para una experiencia visual más nítida y envolvente, y la cubierta frontal de vidrio Ceramic Shield, que representa el mayor avance en durabilidad hasta el momento en un iPhone. El A14 Bionic diseñado por Apple —el chip más rápido en un smartphone— acciona todas las experiencias en el iPhone 12 al tiempo que administra eficazmente la duración de la batería. Los modelos iPhone 12 también presentan la carga inalámbrica de alta potencia de MagSafe, un ecosistema de accesorios completamente nuevo que se acoplan fácilmente al iPhone.2

Además, T‑Mobile acaba de dar a conocer su más reciente innovación Un-carrier: el comienzo de la era #5GforALL, con el gran cambio a 5G gratis de T‑Mobile, y ahora se incluyen el iPhone 12 y 12 mini totalmente nuevos en el novedoso color morado. No se requiere agregar una línea ni hacer una transferencia.

Llévate el iPhone 12 por cuenta nuestra, gratis, al intercambiar un iPhone 11.

Llévate el iPhone 12 a mitad de precio al intercambiar la mayoría de los modelos anteriores de iPhone (del iPhone 7 al 10).

Llévate el iPhone 12 mini a mitad de precio al intercambiar modelos anteriores de iPhone, todos los modelos, ¡hasta el iPhone original! ¿Sigues usando un iPhone 5s?, te lo intercambiamos. ¿Un iPhone 4? También. ¿Un iPhone 3GS? ¡Sí!

… todo con 24 créditos en la factura mensual. ¡Así de fácil! El iPhone de intercambio deberá estar pagado en su totalidad, funcionando y en buen estado.

Combina esto con el más reciente plan de servicio móvil de T‑Mobile, Magenta MAX (el primer y único plan de smartphone para el consumidor, que incluye datos premium ilimitados, tanto 4G como 5G) y Netflix por cuenta nuestra para líneas individuales y planes familiares, para que los clientes puedan hacer streaming de todo lo que quieran sin que se reduzca la velocidad según la cantidad de datos que utilicen.

Apple expande el ecosistema Find My con AirTag, un accesorio pequeño, ligero y de diseño elegante, que ayuda a los clientes a rastrear y encontrar las cosas que más les importan con la app Find My de Apple. AirTag aprovecha la amplia red mundial Find My y puede ayudar a localizar pertenencias extraviadas, ya sea cerca o fuera del rango Bluetooth, y todo ello manteniendo los datos de ubicación privados y anónimos con cifrado de extremo a extremo.3 AirTag, disponible en paquetes de una o de cuatro unidades, tiene una resistencia al agua de calificación IP67 y los clientes pueden colocarlo fácilmente solo dentro de un bolso o bolsillo, o utilizar una amplia gama de accesorios AirTag de bellos diseños creados por Apple, como el anillo de poliuretano, el anillo de cuero o el llavero de cuero, que se pueden colocar en una mochila o juego de llaves.5

Para obtener más detalles sobre los productos Apple en T‑Mobile, visita t-mobile.com. Y para obtener más detalles sobre los productos Apple, visita www.apple.com.

