STRATASYS 即將收購 ORIGIN，將全新積層製造平臺引進聚合物生產領域

憑藉 Origin 以樹脂為基礎的可程式化光聚合 (P3) 技術，Stratasys 進一步鞏固在快速發展的 3D 列印量產零件市場的領導地位

舊金山及以色列雷荷弗特–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊) — Stratasys Ltd.（那斯達克代碼：SSYS）今日宣布，公司已簽署一份收購 3D 列印新創公司 Origin Inc. 的協議，交易總額高達 1 億美元（包括現金和股票）。透過此次收購，Stratasys 將能夠利用下一代光敏樹脂平臺在快速發展的量產零件領域進行創新，從而鞏固其領導地位。獲得各項核准並達成其他交易條件後，收購預計將於 2021 年 1 月完成。





Stratasys 期待 Origin 專有的可程式化光聚合 (P3) 技術能為公司發展提供強勁動力，使公司在五年內的年收入成長達到 2 億美元。此次收購將幫助 Stratasys 鞏固其在聚合物和 3D 列印生產應用領域的領導地位，涵蓋的產業包括牙科、醫療、模具和部分工業、國防和消費品區隔市場。

根據協議條款，交易的總對價包括在交易結束時支付的 6000 萬美元（其中 600 萬美元的條件是創辦人留任 3 年）和 3 年內根據業績的額外對價 4000 萬美元。交易金額將以大約 4500 萬美元的股票和大約 5500 萬美元的現金在交易結束時以及整個獲利能力期支付。現金部分約有 3200 萬美元將於交易結束時支付。本次收購預計將加速 Stratasys 的成長速度，稍微稀釋 2021 年的每股非 GAAP 盈餘，並在 2023 年以前增加 Stratasys 的每股非 GAAP 盈餘。Origin 團隊會加入 Stratasys 並領導對其技術和產品平臺的開發，其目標是在 2021 年中透過 Stratasys 市場推廣組織在全球全面推出該平臺。

Stratasys 執行長 Yoav Zeif 表示：「我們的客戶正在尋找積層製造解決方案，他們希望將工業級樹脂用於量產零件，同時對過程和品質進行掌控。我們認為 Origin 以軟體驅動的 Origin One 系統是業界佼佼者，它兼具了高輸送量和卓越的精確度。透過將 Origin 廣泛的材料生態系統與我們產業領先的市場推廣能力相結合，我們相信，我們將能夠在全球滿足亟待解決的生產應用需求。加上我們向粉末層熔融技術領域的進軍，對 Origin 的收購反映了我們朝著實現領先聚合物積層製造的目標又邁進了一步。我們將透過提供全面、一流的技術和解決方案，打造一個完全數位化的、為工業 4.0 整合而設計的積層製造價值鏈。」

Stratasys 內部的一項市場分析顯示，在 3D 列印行業中，製造應用領域的發展潛力最大，其市場規模到 2025 年將達到 250 億美元左右。Stratasys 預計，以生產為導向的樹脂解決方案可以滿足聚合物積層製造市場的很大一部分需求。事實上，據估計，從 2020 年到 2025 年，樹脂聚合物積層製造系統將以每年 20% 的速度成長。

Origin 的 P3 技術是數位光處理 (DLP) 原理的一個進步，利用光固化液態光敏樹脂。該公司的第一台製造級 3D 印表機 Origin One 可透過 Origin 的閉環回饋軟體精確地控制光、熱、力等參數。這項新技術使客戶能夠利用各種商用級耐用樹脂製造出具有業界領先的精確度、一致性、尺寸和細節的零件。

Origin 與多家材料公司（如 Henkel、BASF 和 DSM）合作，以為其系統開發樹脂。BASF 3D Printing Solutions GmbH 總經理 François Minec 表示：「在 Origin One 推出之前，我們與 Origin 合作開發材料，因為我們相信他們的技術，以及他們對於光敏樹脂在積層製造領域的願景。現在，隨著 Origin 成為 Stratasys 的一部分，我們相信，透過合作，我們可以在更廣泛的製造生態系統中發揮作用。」

Origin One 系統已成功部署在多個行業的合作夥伴設施中，包括製鞋商 ECCO。ECCO 的研發副總裁 Jakob Møller Hansen 表示：「作為 Origin 在製鞋業直接注塑生產領域唯一的合作夥伴，我們很高興能繼續與 Origin 團隊合作，現在我們還能借助 Stratasys 的全球基礎設施。」

COVID-19 疫情進一步展現了 Origin 的技術適合生產應用，該技術的產出已經包括成百上千個經臨床驗證的鼻咽拭子、數千副 PPE 面罩和醫院用呼吸機分離器。

Origin 共同創辦人兼執行長 Christopher Prucha 說道：「我們創立 Origin 的初衷是為了建置一個全新的積層製造平臺，從而利用各種材料，以令人難以置信的精確度、一致性和輸送量實現終端使用零件的量產。為了實現這一願景，Stratasys 是我們的最佳選擇，該公司會給我們前所未有的機會來顯著擴大市場規模，並使我們能夠將 P3 技術帶給更多的用戶。」

就 Stratasys Ltd. 收購 Origin 一事的電話會議詳細資訊

Stratasys 會在 12 月 9 日（星期三）美國東部標準時間上午 8:30 召開電話會議，討論對 Origin 的收購一事。

電話會議將在 Stratasys 網站investors.stratasys.com 進行網路直播，也可以透過以下網址直接收聽：https://78449.themediaframe.com/dataconf/productusers/ssys/mediaframe/42481/indexl.html

與會者可撥打美國免費電話 1-877-407-0619 或國際長途 1-412-902-1012 加入會議。建議聽眾在會議開始前至少十分鐘撥打電話進行登記。會議結束後的 6 個月內，可透過造訪 investors.stratasys.com 或上述網站收聽這場電話會議。

Origin 位於舊金山，致力於開創終端使用零件積層製造的新方法。該公司的製造級 3D 印表機 Origin One 利用可程式化光聚合技術準確控制光、熱、力等變數，以製造具有卓越精確度和一致性的零件。公司與多家合作夥伴攜手，為其系統開發大量商用級材料，並因此打造出積層製造領域部分最堅韌、最有彈性的材料。公司成立於 2015 年，由來自 Google 和 Apple 的校友領導。其投資方包括 Floodgate、DCM、Mandra Capital、Haystack、TDK Ventures、史丹佛大學和 Joe Montana。造訪 www.origin.io 瞭解詳細資訊。

Stratasys 是積層製造（3D 列印）技術的全球領導者，是 FDM®、PolyJet Technology™ 和光固化成型 3D 印表機的製造商。該公司的技術用於為航太、汽車、醫療保健、消費類產品和教育等行業建立原型、製造模具和生產零件。30 多年來，Stratasys 的產品幫助製造商減少了產品開發時間、成本和上市時間，並降低或消除了模具成本，提高了產品品質。Stratasys 3D 列印生態系統的解決方案和專業知識包括 3D 印表機、材料、軟體、專家服務和隨選零件生產。

關於Stratasys

Stratasys是積層製造或3D列印技術的全球領導者，是FDM材料®和PolyJet™3D印表機的製造商。Stratasys的技術用於為航空航太、汽車、醫療保健、消費品和教育等行業建立原型、製造工具和生產元件。30年來，Stratasys的產品一直幫站製造商減少產品開發時間，降低成本並縮短產品上市時間，同時降低或消除加工成本並提高產品品質。Stratasys 3D列印解決方案和專業知識生態系統包括：3D印表機、材料、軟體，專家服務和隨選元件生產。網址：www.stratasys-china.com以及http://blog.stratasys.com以及LinkedIn。

關於前瞻性陳述的警示聲明

前瞻性聲明

本新聞稿的相關陳述表現的是 Stratasys 認為消費者將從Stratasys收購 ORIGIN獲益，只反映管理階層當前預期和信念的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明根據當前資訊，而當前資訊從本質上來講可能會迅速發生變化乃至突然發生變化。由於 Stratasys 業務的相關風險和不確定性，實際結果可能會與這些前瞻性聲明預計或暗示的結果存在巨大差異。這些風險和不確定性包括但不限於：由於技術或其他不可預見的原因，消費者未像 Stratasys 一樣感知到此次合作帶來的益處的風險，或帶來的益處不及預期的風險；以及在 Stratasys 於 2020 年 3 月 3 日向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的最新 Form 20-F 年報中「風險因素」標題下提及的其他風險因素。除非 SEC 相關法律法規另有規定，Stratasys 沒有更新或變更前瞻性聲明的義務，並且明確表示對此不承擔任何義務，無論是由於新資訊或未來事件的出現或其他任何原因。

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