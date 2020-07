Spotify startuje w Rosji i na 12 innych europejskich rynkach

Najpopularniejszy na świecie serwis streamingowy audio obecnie jest dostępny dla kolejnych 250 milionów Europejczyków, po tym jak Spotify rozszerza swoją działalność na 92 rynki na całym świecie.

Spotify jest dostępny nieodpłatnie, oferując bezkonkurencyjną spersonalizowaną podróż po świecie muzyki.

MOSKWA–(BUSINESS WIRE)–Spotify (NYSE: SPOT) dzisiaj uruchomił swój serwis na 13 nowych rynkach europejskich w całej Europie w tym w Rosji, która jest w grupie 20 największych rynków serwisów streamingowych. Spotify już ma pozycję najpopularniejszego na świecie serwisu streamingowego audio, a po dzisiejszym rozszerzeniu obszaru działalności jest obecny na 92 rynkach na całym świecie.

13 nowych rynków, na których obecny jest Spotify obejmuje Albanię, Białoruś, Bośnię i Hercegowinę, Chorwację, Kazachstan, Kosowo, Mołdawię, Czarnogórę, Macedonię Północną, Rosję, Serbię, Słowenię i Ukrainę.

Podczas gdy ta wiodąca platforma pozwala na eksplorację świata muzyki na większej liczbie urządzeń niż jakikolwiek inny serwis, ekspansja Spotify w Europie nastąpiła w czasie, gdy konsumenci z tego regionu zaczęli doceniać streaming. Według Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego (IFPI), Rosja jest 17 pod względem wielkości rynkiem usług streamingowych na świecie i jest na dobrej drodze do zdobycia 10 miejsca do roku 2030. Zgodnie z danymi IFPI, ponad 87 procent miłośników muzyki w Rosji słucha jej za pośrednictwem serwisów streamingowych, w porównaniu z 61 procentami w skali globalnej i 68 procentami w USA. Począwszy od dzisiaj, Spotify oferuje zarówno konta bezpłatne jak i Premium na każdym z 13 nowych rynków.

„ Dzisiejsze uruchomianie serwisu otwiera drzwi dla niemal 250 milionów fanów, którzy zyskali możliwość odkrywania w Spotify muzyki z całego świata, jak również dla artystów z regionu, którzy mają szansę zaprezentować swoją twórczość publiczności, żyjącej w coraz bardziej połączonym świecie – powiedział Gustav Gyllenhammar, wiceprezes Spotify ds. rozwoju rynków i subskrypcji. – Uruchomienie serwisu na tych rynkach jest ważnym etapem w podroży Spotify, w szczególności ze względu na możliwość powitania fanów muzyki i artystów z rozwijających się rynków muzycznych, jak Rosja, gdzie streaming jest rozpowszechniony i gdzie dostrzegamy znaczące możliwości dla Spotify”.

W ramach ogłoszonej dzisiaj ekspansji Spotify, wprowadzono 200 nowych playlist, na których znaleźli się artyści z całego regionu, których twórczość jest teraz dostępna dla fanów na całym świecie. W celu podkreślenia bogatej kultury muzycznej Rosji, Spotify dodał niemal 100 playlist, w tym wyselekcjonowane playlisty jak Hip-Hop Cannon czy New Music Friday Russia oraz playlisty „This is” przedstawiające popularnych rosyjskich artystów. Spersonalizowane playlisty Spotify jak Twój Radar Premier, Twoja składanka Daily Mix czy Odkryj w tym tygodniu, które tworzone są na podstawie tego, co zainteresowało poszczególnych słuchaczy, są również obecnie dostępne w języku rosyjskim.

Aplikację Spotify można pobrać bezpłatnie lub z subskrypcją Spotify Premium, obejmującą plany Premium Individual, Premium dla rodziny, Premium dla studentów (na wybranych rynkach) oraz Premium Duo. Jeśli chcesz cieszyć się muzyką tak jak chcesz, pobierz aplikację Spotify już dzisiaj ze sklepu Android lub iOS lub ze strony www.spotify.com/free.

Dodatkowe materiały graficzne dostępne są tutaj.

Spotify Technology S.A.

Premiera Spotify w 2008 r. nieodwracalnie zmieniła sposób w jaki słuchamy muzyki. Naszą misją jest wykorzystanie potencjału ludzkiej kreatywności poprzez zapewnienie milionom twórczych artystów możliwości czerpania zysków z ich utworów i miliardom fanów możliwości czerpania przyjemności i inspiracji z tych utworów. Wszystkie nasze działania napędzane są miłością do muzyki i podcastów.

Odkrywaj ponad 50 milionów utworów, zarządzaj i dziel się utworami, w tym ponad milionem podcastów, nieodpłatnie lub w ramach subskrypcji Spotify Premium, zapewniającej dostęp do unikatowych funkcji muzycznych, obejmujących lepszą jakość dźwięku i słuchanie muzyki na żądanie, offline i bez reklam.

Obecnie jesteśmy najpopularniejszym na świecie serwisem streamingowym audio, z ponad 286 milionami użytkowników, w tym 130 milionami subskrybentów Spotify Premium w 92 krajach świata.

Informacje o ważnych wydarzeniach z życia firmy są publikowane w zakładkach Inwestorzy i For the Record jak również w mediach społecznościowych wyszczególnionych w zakładce „Zasoby – media społecznościowe” na stronie Inwestorzy. W celu uzyskania dodatkowych informacji, materiałów multimedialnych lub skontaktowania się z naszym zespołem prasowym wejdź na stronę https://newsroom.spotify.com/.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Dustee Jenkins



e-mail: [email protected]