Spotify rozpoczyna działalność w Korei Południowej

Najpopularniejszy na świecie serwis streamingu muzyki rozpoczyna swoją działalność w miejscu narodzin K-Popu

SEUL, Korea Południowa–(BUSINESS WIRE)–W dniu dzisiejszym, serwis Spotify (NYSE: SPOT) uruchamia swoją usługę w Korei Południowej, umożliwiając koreańskim słuchaczom dostęp do ponad 60 milionów utworów i przeszło 4 miliardów playlist z całego świata. Jako najpopularniejszy na świecie serwis umożliwiający streaming muzyki, Spotify wyróżnia się wyjątkowo przejrzystym interfejsem, innowacyjną technologią, możliwością codziennego odkrywania nowej muzyki i algorytmicznymi rekomendacjami dostosowanymi do gustów muzycznych każdego słuchacza. Dzięki temu, zasięg Spotify zwiększył się do 93 rynków.

Korea Południowa, będąca szóstym co do wielkości rynkiem muzycznym na świecie*, jest kolejnym przełomowym krokiem na drodze globalnej ekspansji Spotify. Jest to nie tylko jeden z najbardziej zaawansowanych cyfrowo rynków na świecie, ale również powszechnie uznawane epicentrum kultury i muzyki, między innymi dzięki międzynarodowemu fenomenowi K-Popu. Od momentu, gdy Spotify zaprezentowało swoją pierwszą K-Popową listę odtwarzania w 2014 roku, udział słuchaczy tego gatunku na platformie wzrósł o ponad 2000%. Wprowadzając tę usługę, Spotify ma nadzieję przyspieszyć rozwój całego ekosystemu streamingu muzyki w Korei, z korzyścią dla samych twórców, ale też wytwórni, dystrybutorów i fanów.

„Pragniemy być zawsze tam, gdzie są zarówno słuchacze, jak i artyści, i Korea jest niezwykle bogata w obie te sfery” – powiedział Alex Norström, dyrektor ds. biznesu freemium w Spotify. „To wejście na rynek stanowi dla nas ogromną szansę, aby nie tylko kontynuować misję udostępniania nowych i wysokiej jakości treści większej liczbie odbiorców, ale także wspomóc lokalnych koreańskich artystów w dotarciu do 320 milionów słuchaczy Spotify na całym świecie. Spodziewamy się stworzyć więcej możliwości dla koreańskich artystów reprezentujących różne gatunki, aby mogli zostać odkryci przez słuchaczy na całym świecie.”

Spotify w niepowtarzalny sposób dopasowuje ofertę muzyczną dla każdego rynku. W ramach dzisiejszej premiery, firma wprowadza szereg nowych playlist stworzonych wyłącznie dla Korei Południowej. Listy te obejmują najnowsze utwory muzyczne przygotowane przez specjalistów od muzyki koreańskiej z różnych, najbardziej popularnych gatunków. Obejmują one:

Nowe listy odtwarzania dołączą do grupy gatunkowej K-Pop, która obejmuje szeroki zakres muzyki koreańskiej, w tym K-pop, Hip Hop, Indie, OST, R&B i więcej, jak również „RADAR Korea”, która odkrywa najnowsze dokonania muzyczne K-muzyki i jest częścią światowego programu Spotify dla wschodzących artystów. Tego typu grupy funkcjonują w ponad 72 krajach, w tym w Rosji, Indiach, Brazylii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

W Korei, nowi słuchacze mają możliwość bezpłatnego wypróbowania Spotify Premium przez 7 dni na telefonie komórkowym bez użycia informacji o karcie kredytowej oraz przez 3 miesiące bezpłatnie, jednak już z użyciem informacji o karcie kredytowej, jeśli dokonają subskrypcji przed końcem czerwca 2021 roku. Słuchacze mogą korzystać z serwisu Spotify za pośrednictwem wielu urządzeń i aplikacji, takich jak Instagram, Facebook, Samsung mobile i TV, LG TV, Microsoft Xbox, Bose i wiele innych.

Aplikacja Spotify jest dostępna do pobrania zarówno dla planów Premium Individual, jak i Duo. Chcąc korzystać z muzyki zgodnie ze swoimi upodobaniami, należy pobrać aplikację Spotify ze sklepu z aplikacjami na Androida lub iOS, albo ze strony www.spotify.com/kr-ko/.

Więcej zdjęć znajduje się tutaj.

* Według IFPI (https://www.ifpi.org/wp-content/uploads/2020/07/Global_Music_Report-the_Industry_in_2019-en.pdf)

Kilka zdań o Spotify Technology S.A.

Już w 2008 roku Spotify zmieniło na zawsze sposób słuchania muzyki. Celem firmy jest uwolnienie potencjału ludzkiej kreatywności, umożliwiając milionom twórców życie z ich sztuki, natomiast miliardom fanów – czerpanie radości i inspiracji od tych twórców.

Aktualnie, dzięki ponad 60 milionom utworów i ponad 4 miliardom list odtwarzania, jest to najpopularniejsza na świecie usługa subskrypcji strumieniowej muzyki, skupiająca ponad 320 milionów słuchaczy na 93 rynkach.

Do ujawniania istotnych informacji o spółce wykorzystywane są strony internetowe Investors i For the Record, a także inne media społecznościowe wskazane w zakładce „Zasoby – Media społecznościowe” na stronie dla inwestorów. Więcej informacji, zdjęć lub kontakt z zespołem prasowym można uzyskać na stronie https://newsroom.spotify.com/.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Dla prasy

Eileen Moore



US – Spotify:



[email protected]

Korea – Spotify:



[email protected]