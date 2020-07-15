Spotify在俄羅斯和其他12個歐洲市場推出服務

隨著Spotify擴展至全球92個市場，歐洲又有2.5億人可暢享全世界最受歡迎的音訊串流訂閱服務

Spotify可免費下載，提供無與倫比的個人化音樂探索體驗

莫斯科–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–Spotify (NYSE: SPOT)今天在歐洲13個新市場推出服務，其中包括全球20個最大串流市場之一的俄羅斯。Spotify已經是全世界最受歡迎的音訊串流訂閱服務，憑藉今天的擴張，Spotify現可達全球總共92個市場。

Spotify的13個新市場包括：阿爾巴尼亞、白俄羅斯、波士尼亞赫塞哥維納、克羅埃西亞、哈薩克、科索沃、摩爾多瓦、蒙特內哥羅、北馬其頓、俄羅斯、塞爾維亞、斯洛維尼亞、烏克蘭。

和其他任何服務相比，Spotify是協助人們在更多類型的裝置上探索音樂的領先平臺，由於串流服務在歐洲市場的消費者中非常受歡迎，因此促使Spotify在該地區擴展業務。據國際唱片業協會(IFPI)指出，俄羅斯是全球第17大串流市場，到2030年即將成為第十大串流市場。據IFPI指出，如今，俄羅斯超過87%的樂迷透過串流存取音樂，而全球的使用率為61%，美國的使用率為68%。從今天開始，Spotify將在所有這13個新市場提供免費及Premium會員服務。

Spotify市場和用戶成長副總裁Gustav Gyllenhammar表示：「今天推出的服務為近2.5億樂迷開啟新的大門，讓他們能夠在Spotify上探索世界各地的新音樂，同時該地區的藝術家也將能夠觸及日益互聯的全球粉絲受眾。在這13個市場推出服務是Spotify發展歷程中非常重要的時刻，尤其是我們非常歡迎俄羅斯這樣不斷成長的音樂市場中的樂迷和藝術家，在這些市場，串流受到非常廣泛的採用，我們認為這對Spotify是重大的機會。」

作為Spotify今天宣佈的擴張行動中的一部分，公司推出200個新播放清單，其中包含該地區的眾多藝術家，全世界的樂迷都能夠收聽他們的音樂。例如，為突出俄羅斯豐富的音樂文化，Spotify增加了近100個播放清單，包括Hip-Hop Cannon和New Music Friday Russia等經過編輯策劃的播放清單，以及包含頗受歡迎的俄羅斯藝術家的“This Is”播放清單。現在，俄羅斯樂迷還可擁有根據個人收聽習慣生成的個人化Spotify播放清單，如Release Radar、Daily Mix和Discover Weekly等。

用戶可免費下載Spotify應用程式，或升級至Spotify Premium，包括個人、家庭、學生（某些市場）和Duo Premium計畫。若想隨心所欲暢聽音樂，今天就透過Android或iOS應用商店或造訪www.spotify.com/free下載Spotify App。

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今天，我們是全球最流行的音訊串流訂閱服務平臺，社群擁有逾2.86億用戶，包括1.3億Spotify Premium用戶，遍及92個市場。

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