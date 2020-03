Společnost Zynga představuje kouzelnou Match-3 mobilní hru Harry Potter: Puzzles & Spells

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Společnost Zynga Inc. (burzovní index Nasdaq:ZNGA), světová jednička v oblasti interaktivní zábavy, dnes oznámila částečné zahájení prodeje hry Harry Potter: Puzzles & Spells na vybraných trzích. Hra s oficiální licencí společnosti Warner Bros. Interactive Entertainment a publikovaná pod značkou Portkey Games, spojuje princip moderní skládačky typu „Spoj-3“ (match-3) puzzle s kultovními postavami, příběhem, prostředím, kouzly a magickým uličnictvím světa čar a kouzel.





„Jsme velmi pyšní na to, že můžeme zařadit Harry Pottera do portfolia společnosti Zynga a chceme vytvořit hru, která by byla hodna světa kouzel a zástupů fanoušků,“ řekl Bernard Kim, prezident divize publishingu společnosti Zynga. „Spojením všudypřítomnosti mobilů a zkušeností vývojového týmu společnosti Zynga ve spolupráci s firmou Warner Bros. Interactive Entertainment, vytváříme hru, která potěší fanoušky všech věkových kategorií na celém světě.“

Fanoušci stále vzdávají hold a rozšiřují zázraky světa čar a kouzel a řeší kvízy, logické hádanky a další skládačky inspirované příběhem. Harry Potter: Puzzles & Spells opětuje tento zájem o výzvy a tajemství první skládačkou typu match-3 pro mobilní zařízení. Ve hře si hráči vytváří vlastní postavy a zažívají vzrušení a tajemství světa kouzel a čar novým okouzlujícím způsobem. Po zpřístupnění prvků kouzelnického světa, jako jsou nová kouzla a připravené lektvary se při svém postupu hráči setkají s nejkultovnějšími momenty a nejdůležitějšími postavami z originálních filmů o Harry Potterovi. Hráči využívají k vítězství magické schopnosti a předměty a budou muset při svém postupu na další úrovně řešit skládačky zaplněné čokoládovými žábami a dalšími překážkami.

Po prokázání svých kouzelnických dovednosti, získávají hráči v průběhu hry zkušenostní body. Od každodenních akcí po interaktivní skládačky, hráči sbírají zkušenostní body, aby získali nové magické schopnosti a odměny, zvýšili úroveň svých dovedností a kouzel, stejně jako mohli zdokonalovat svou jedinečnou postavu ve hře. Hráči budou mít rovněž možnost vytvářet kluby a spojovat síly s dalšími fanoušky, spolupracovat a podílet se na speciálních společných aktivitách a prožít kamarádství ve větě čar a kouzel.

Fanoušci mohou navštívit stránky www.zynga.com, kde se dočkají dalších aktuálních informací o hře Harry Potter: Puzzles & Spells, která bude uvedena na trh celosvětově pro zařízení s operačními systémy iOS a Android, stejně jako Amazon Kindle a Facebook.

O společnosti Zynga



Zynga je světová jednička v oblasti interaktivní zábavy, jejíž misí je spojit svět prostřednictvím her. K dnešnímu dni hraje franšízy společnosti Zynga, jako například CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Words With Friends™ a Zynga Poker™ více než miliarda hráčů . Hry společnosti Zynga jsou k dispozici ve více než 150 zemích a lze je hrát na sociálních platformách a mobilních zařízeních na celém světě. Společnost byla založena v roce 2007, má sídlo v San Francisku a pobočky ve Spojených státech amerických, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Indii, Turecku a Finsku. Další informace naleznete na stránkách www.zynga.com nebo sledujte společnost Zynga na sítích Twitter, Instagram, Facebook nebo Zynga blog.

O společnosti Warner Bros. Interactive Entertainment:



Warner Bros. Interactive Entertainment, divize společnosti Warner Bros. Home Entertainment, Inc., je předním celosvětovým vydavatelem, developerem, poskytovatelem licencí a distributorem zábavního obsahu pro interaktivní prostor na všech platformách, včetně konzolí, kapesních, mobilních a PC her pro vlastní tituly i herní tituly třetích stran.

O značce Portkey Games:



Značka Portkey Games od společnosti Warner Bros. Interactive Entertainment je věnována vytváření nových herních zážitků na mobilech a videohrách, které přenesou hráče co nitra vlastních dobrodružství světa čar a kouzel inspirovaných původními příběhy J. K. Rowlingové. Hráči her Portkey Games mají možnost zvolit si vlastní příběh a vstoupit do kouzelnického světa a prožívat nové a jedinečné věci. Značka vznikla proto, aby přinesla hráčům a fanouškům nové herní zážitky, které jim umožní nechat se pohltit světem čar a kouzel, kde si mohou vytvářet svůj vlastní kouzelný příběh.

Publikační práva WIZARDING WORLD, HARRY POTTER jsou majetkem J. K. Rowlingové. Postavy, jména a indicie související s tituly HARRY POTTER: PUZZLES & SPELLS, PORTKEY GAMES, WIZARDING WORLD a HARRY POTTER jsou ochrannými známkami společnosti Warner Bros. Entertainment Inc. ™ Zynga Inc. Veškerá práva vyhrazena.

WBIE LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

