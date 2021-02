South by Southwest ernennt Brightcove zum offiziellen Videopartner für virtuelle Veranstaltungen im Jahr 2021

Mit der führenden Videotechnologie von Brightcove findet die SXSW zum ersten Mal seit 34 Jahren in virtuellem Format statt

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), weltweit führender Anbieter von Videolösungen für Unternehmen, und South by Southwest® (SXSW®) Conference and Festivals meldeten heute, dass Brightcove als offizieller Videopartner für die vollständig im digitalen Format abgehaltenen Veranstaltungen SXSW Online und SXSW EDU Online ausgewählt wurde. Vom 16. bis 20. März 2021 wird das Event zum ersten Mal vollständig virtuell stattfinden und an die Teilnehmer in aller Welt gestreamt.

Für das Streaming einer Veranstaltung vom Format der SXSW musste die Organisation sicherstellen, dass ihre Videotechnologieplattform nicht nur zuverlässig ist, sondern auch ein Seherlebnis in Broadcastqualität mit einem hohen Maß an Sicherheit bieten kann. Die SXSW ergänzt die wachsende Liste innovativer, globaler Organisationen, die mithilfe von Brightcove erfolgreich Inhalte an große Zuschauerzahlen auf das Gerät ihrer Wahl gestreamt haben.

Die SXSW Online wird kreative Denker aus allen Bereichen der Unterhaltungs-, Medien- und Technologiebranche vereinen, um eine vielfältige Mischung aus aufgezeichneten und live ausgestrahlten Programmen zu erleben, die Inhalte von bis zu 650 Stunden für die Teilnehmer umfassen. Durch die preisgekrönte, hoch skalierbare und flexible digitale Videoplattform von Brightcove wird die SXSW Online über fünf verschiedene Kanäle die nachgebildeten ikonischen SXSW-Bühnen der vergangenen Jahre präsentieren und den Teilnehmern die einzigartige Möglichkeit bieten, in Echtzeit zwischen den Kanälen mit den unterschiedlichen Inhalten umzuschalten – ein großer Vorteil des Streamings daheim.

„In dieser besonderen Zeit der Veränderungen widmen wir uns, wie auch die ganze Welt, der Neugestaltung unserer Perspektive darauf, wie wir uns verbinden. Angesichts der zu überwindenden Hindernisse im Jahr 2020 und darüber hinaus war es noch nie so entscheidend wie jetzt, zusammenzukommen und einige der wichtigsten vor uns liegenden gesellschaftlichen Themen und Herausforderungen anzugehen“, so Roland Swenson, CEO und Mitbegründer des SXSW. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Brightcove, um allen Menschen ein nahtloses digitales Erlebnis der SXSW Online im März zu bieten. Als führendes Unternehmen in der Videobranche wird Brightcove uns dabei helfen, unsere Ziele zu erreichen und gleichzeitig die Reichweite und Kapazität der Programme der SXSW zu erweitern.“

Die SXSW wird Brightcove Beacon® verwenden, sodass die Teilnehmer die Möglichkeit haben, Inhalte online über den Webbrowser oder über Apple TV, Roku, Fire TV, Android TV und Samsung TV zu konsumieren. Die Funktionen des Over-the-Top (OTT) von Brightcove bieten ein konsistentes, hochwertiges Videostreaming-Erlebnis unabhängig von Gerät oder Kanal. Überdies erwartet die SXSW- und Festivalpartner durch die Verwendung der herausragenden Videofunktionen von Brightcove ein einzigartiges Erlebnis durch:

Nutzung von Backend-Analysen: SXSW verwendet die in Echtzeit verfügbaren Daten und Analysen von Brightcove zur Rückverfolgung des Content-Konsums der Teilnehmer und der Feststellung, was sie sich wie lange ansehen, um wertvolle Erkenntnisse zur Grundlage und Optimierung künftiger Programme zu gewinnen.

SXSW verwendet die in Echtzeit verfügbaren Daten und Analysen von Brightcove zur Rückverfolgung des Content-Konsums der Teilnehmer und der Feststellung, was sie sich wie lange ansehen, um wertvolle Erkenntnisse zur Grundlage und Optimierung künftiger Programme zu gewinnen. Content-Sicherheit: Mithilfe der sicheren benutzerdefinierten Authentifizierung von Brightcove wird die SXSW den Teilnehmern Zugriff auf alle relevanten Inhalte gewähren.

Mithilfe der sicheren benutzerdefinierten Authentifizierung von Brightcove wird die SXSW den Teilnehmern Zugriff auf alle relevanten Inhalte gewähren. Wegweisende Markenkontrolle: Die SXSW wird mithilfe eines individuellen Brandings für alle live ausgestrahlten und auf Abruf bereitgestellten Inhalte ein konsistentes Markenerlebnis bei jeder Veranstaltung ermöglichen.

Die SXSW wird mithilfe eines individuellen Brandings für alle live ausgestrahlten und auf Abruf bereitgestellten Inhalte ein konsistentes Markenerlebnis bei jeder Veranstaltung ermöglichen. Cloud-Playout-Technologie: Die SXSW ist der erste Kunde von Brightcove, der die neue, funktionsreiche Cloud-Playout-Technologie von Brightcove für einen optimierten Workflow nutzt, mit der Inhaltseigentümer und Organisationen schnell und nahtlos eine geplante Ausspielung von On-Demand- und Live-Material programmieren können.

„Für Brightcove ist es eine Ehre, mit der SXSW zusammenzuarbeiten, um die Videomöglichkeiten zu nutzen und die SXSW-Community virtuell zusammenzubringen. Trotz der Herausforderungen bei der Umstellung eines Kultevents von einer persönlichen auf eine zu 100 % virtuell ausgestrahlten Veranstaltung wissen wir aus eigener Erfahrung, dass die richtige Technologie zum Erfolg für unsere Kunden und das Publikum, das sie bedienen, führt“, so Jeff Ray, CEO von Brightcove. „Die Technologie von Brightcove ist äußerst zuverlässig, skalierbar, sicher und broadcasttauglichst und bietet allen Teilnehmern der SXSW ein einzigartiges Seherlebnis, das auf Qualität und Innovation basiert.“

Im Rahmen der Partnerschaft wird Brightcove überdies alleiniger Sponsor des Brightcove Illumination Award sein, einer neuen Initiative zur Auszeichnung eines aufstrebenden Filmemachers und Würdigung der Innovation und Kreativität neuer Künstler. Weitere Einzelheiten zu den Nominierten und Juroren werden kurz vor Beginn des Festivals veröffentlicht.

Alle Keynotes der Konferenz, Referenten, Filmfestival-Vorführungen und Musikfestival-Showcases werden auf der Plattform der SXSW Online zum Streaming zur Verfügung stehen.

Über das SXSW Film Festival

In seinem 28. Jahr versammelt das SXSW Film Festival an neun Tagen Kreative aller Sparten, um ein vielfältiges Lineup zu erleben und an Tausenden von SXSW-Konferenzsitzungen mit Visionären aus allen Bereichen der Unterhaltungs-, Medien- und Technologiebranche teilzunehmen.

Über die SXSW

Die SXSW richtet sich an kreative Menschen, um ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. 1987 in Austin, Texas, gegründet, ist die SXSW bekannt für ihre Konferenz und ihre Festivals, auf denen die Vereinbarkeit der Interactive sowie der Film- und der Musikbranche gefeiert werden. Im Jahr 2021 wechselt die Veranstaltung in ein digitales Format. Die SXSW Online bietet Konferenzsitzungen, Musik-Showcases, Filmvorführungen, Ausstellungen sowie eine Vielzahl von Möglichkeiten zum Networking und zur beruflichen Weiterentwicklung. Die SXSW Online 2021 findet vom 16. bis 20. März statt und ist ein wichtiger Treffpunkt für Fachleute aus aller Welt. Weitere Informationen finden Sie unter sxsw.com. Um sich für die Veranstaltung anzumelden, besuchen Sie bitte sxsw.com/attend.

Informationen zu Brightcove

Bei optimaler technischer Umsetzung kann Video eine starke und dauerhafte Wirkung entfalten. Es öffnet Herzen. Es ändert Sichtweisen. Es fördert die Kreativität. Seit 2004 unterstützt Brightcove seine Kunden dabei, die unglaubliche Leistungsfähigkeit von Video zu entdecken und zu erleben. Mit seiner preisgekrönten Technologie ermöglicht Brightcove Unternehmen in weltweit mehr als 70 Ländern, ihr Publikum auf mutige und innovative Weise zu berühren.

Brightcove erreicht dieses Ziel durch die Entwicklung von Technologien, die einst unmöglich erschienen, die Bereitstellung eines einzigartigen, kompromisslosen Kundensupports und die Nutzung des Know-hows und der Ressourcen einer globalen Infrastruktur. Video ist das attraktivste und aufregendste Medium der Welt. Nähere Informationen hierzu unter www.brightcove.com. Video That Means Business.™

