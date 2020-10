Soundtrap lance ‘Soundtrap Capture,’ une nouvelle application musicale d’enregistrement nomade collaboratif

Ce nouvel outil convivial permet à ses créateurs de collaborer en temps réel et de réaliser des enregistrements audio de qualité, partout et à tout moment, dès que l’inspiration se fait sentir

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Soundtrap a lancé aujourd’hui Soundtrap Capture, une application mobile collaborative qui permet d’enregistrer et de créer, de façon nomade, des morceaux de musique. Elaborée tout spécialement pour les musiciens et les artistes, cette nouvelle application est un outil interactif convivial qui permet aux créateurs de collaborer en temps réel et d’enregistrer des audios de qualité partout et à tout moment, selon l’inspiration. A compter d’aujourd’hui, Soundtrap Capture est disponible dans le monde entier, en téléchargement gratuit depuis l’App Store iOS .

“Cette nouvelle application est destinée à susciter la créativité partout et à tout moment. Que ce soit en marchant dans la rue, en étant assis dans un café ou en improvisant en studio, l’application Soundtrap Capture permet aux artistes de collaborer pour créer dans l’instant,” affirme Per Emanuelsson, Directeur de Soundtrap chez Spotify.

Soundtrap offre la possibilité de créer de la musique de qualité, ensemble, dans le monde entier, en permettant aux créateurs d’improviser en un lieu unique – de voir qui enregistre, de vibrer, de débattre et de réagir à de nouvelles idées en temps réel. Grâce à l’application Soundtrap Capture, il n’a jamais été aussi facile de créer des chansons à partir de concepts.

Développée conjointement avec des artistes, Soundtrap Capture est une expérience axée sur les artistes, dès la toute première étape du processus de création musicale: le concept. C’est cette étape précoce du processus créatif – les premières prémisses de la mélodie, l’ad lib initial, le riff de guitare spontané – que Soundtrap vise à rationaliser via Soundtrap Capture.

Sur la base de l’expérience de milliers de musiciens et de leurs collaborateurs, Soundtrap a décidé de simplifier le processus de création musicale, extrêmement complexe, qui implique généralement que de nombreux musiciens alternent entre notes vocales, applications de messagerie, postes de travail audio numériques et emplacements de stockage de musique, pour véhiculer leur concept. Soundtrap Capture, qui est équipée d’outils d’enregistrement, de stratification de ressources, de collaboration en temps réel et de stockage de musique intégrés, remplace ce processus multi-plateformes par une application efficace unique.

“Chez Spotify, l’objectif de notre mission est d’offrir aux artistes la possibilité de créer leur meilleure oeuvre,” a déclaré Charlie Hellman, vice-président et responsable du marché chez Spotify. “Je suis particulièrement enthousiaste de voir que Soundtrap Capture aide un plus grand nombre de musiciens à simplifier leur processus créatif et à saisir des étincelles d’inspiration,” a-t-il ajouté.

Grâce à sa mise à jour prochaine, l’application Soundtrap Studio permettra bientôt aux artistes de collaborer sans heurt sur des projets, grâce aux applications Soundtrap Capture et Soundtrap Studio, sur ordinateur portable ou PC. Ce flux de travail sans friction permettra, par exemple, à un musicien de lancer une idée on-the-go via Soundtrap Capture, qu’un collaborateur reprendra ensuite pour s’en inspirer à l’aide de l’application Soundtrap Studio, depuis son ordinateur.

Parmi les fonctions disponibles immédiatement sur Soundtrap Capture figurent:

Différents niveaux de pistes musicales: différents niveaux d’enregistrement musical, d’instruments et de chants, superposés pour aboutir à des interprétations distinctes.

différents niveaux d’enregistrement musical, d’instruments et de chants, superposés pour aboutir à des interprétations distinctes. Collaboration avec des créateurs: inviter plusieurs collaborateurs à rejoindre un projet, présenter des idées, enregistrer et superposer des pistes audio

inviter plusieurs collaborateurs à rejoindre un projet, présenter des idées, enregistrer et superposer des pistes audio Stockage en direct: synchroniser et sauvegarder immédiatement tous les projets au sein du système Soundtrap pour y accéder ensuite facilement et ne jamais plus laisser filer une idée.

Et plus tard dans l’année:

Intégration homogène: transférer la musique de façon homogène de l’application Soundtrap Capture à Soundtrap Studio, et d’un PC et à un ordinateur portable – tout ceci, sans ralentir le rythme.

A PROPOS DE SOUNDTRAP

Soundtrap, qui appartient à Spotify, est la première plateforme d’enregistrement de musique et audio basée dans le cloud à fonctionner sur tous les systèmes d’exploitation, permettant ainsi aux musiciens de collaborer et de réaliser, ensemble, des enregistrements partout à travers le monde. Soundtrap, qui fournit une plateforme de création musicale et audio facile à utiliser, permet aux créateurs de construire un contenu original à l’aide d’une combinaison d’instruments logiciels, d’instruments réels et d’enregistrements audio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.soundtrap.com.

ACTIFS MEDIA

Disponibles pour téléchargement ICI.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Ida Ståhlnacke



[email protected]

+46 72 249 98 11