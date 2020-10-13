Soundtrap推出可隨時合作錄音的新音樂應用程式“Soundtrap Capture”

這款用戶友善型新工具使創作者可以即時合作，並在靈感迸發時隨時隨地錄製高品質音訊

紐約–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–Soundtrap今天推出用於即時音樂捕捉和創作的合作式行動應用程式Soundtrap Capture。這款新應用程式專為音樂家和藝術家而設計，是用戶友善型互動式工具，可讓創作者即時合作，並在靈感出現的任何時間和地點錄製高品質音訊。從今天開始，Soundtrap Capture在iOS App Store上供全球用戶免費下載。

Spotify旗下Soundtrap主管Per Emanuelsson表示：「這款新應用程式的目的是隨時隨地捕捉創意。無論是在街上行走，坐在咖啡館，還是在錄音室裡聚集，Soundtrap Capture應用程式都可以讓藝術家們立即開始合作和進行創作。」

Soundtrap能讓世界各地的人進行高品質的合作式音樂製作，使創作者有機會聚在一起——查看誰在錄音、回應他人的想法，以及即時討論和互動。Soundtrap Capture應用程式讓創意轉換成歌曲變得從未如此簡單。

與藝術家合作開發的Soundtrap Capture是藝術家導向的體驗，專注於音樂創作過程的第一步：創意。Soundtrap就是要透過Soundtrap Capture來簡化創作過程的早期階段——第一個旋律，第一句即興歌詞，自發的吉他演奏等。

根據數千名音樂家及其合作者的見解，Soundtrap力求簡化過於複雜的音樂構思過程，該過程在過去通常需要許多音樂家在音符、簡訊應用程式、數位音訊工作站和儲存目的地之間切換，以交流他們的想法。Soundtrap Capture配備了用於錄音、分層、即時合作和儲存的工具，用一個高效的應用程式替代了上述多平臺流程。

Spotify副總裁兼市場負責人Charlie Hellman表示：「讓藝術家創造最好的作品是我們Spotify的核心使命。我很高興看到Soundtrap Capture幫助更多的音樂家簡化創作過程和捕捉靈感的火花。」

Soundtrap Studio工具也即將更新，藝術家們將很快可以在行動裝置或桌上型電腦上，在Soundtrap Capture與Soundtrap Studio應用程式的專案之間無縫合作。例如，這種無縫工作流程將使音樂家能夠透過Soundtrap Capture隨時隨地開始構思，然後讓合作者在電腦上使用Soundtrap Studio來擴展該構思。

Soundtrap Capture可以立即使用的功能包括：

多音軌分層： 將音軌錄音、樂器聲和人聲彼此疊加以創建不同的樂曲。

將音軌錄音、樂器聲和人聲彼此疊加以創建不同的樂曲。 與創作者合作 ：邀請多位合作者加入專案，提出想法，錄製和分層曲目以共同進行即時歌曲創作。

：邀請多位合作者加入專案，提出想法，錄製和分層曲目以共同進行即時歌曲創作。 即時儲存：即時將所有專案同步並備份到Soundtrap系統，並輕鬆存取它們，從而再也不會讓創意消失。

將在今年稍晚推出的功能：

無縫整合：在Soundtrap Capture應用程式和Soundtrap Studio之間，以及在桌上型電腦和行動裝置之間無縫傳輸，任何內容都不會丟失。

關於SOUNDTRAP

Spotify旗下的Soundtrap是第一個雲端型音樂和播客錄製平臺，可運行於所有作業系統之上，使位於任何地方的人都能夠一起合作及錄製。Soundtrap易於使用的創作平臺使創作者能夠結合使用軟體樂器、真實樂器和錄音來建立原創內容。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.soundtrap.com。

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