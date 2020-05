Smiths Medical kündigt Partnerschaft mit der „Ventilator Training Alliance“-App an

MINNEAPOLIS–(BUSINESS WIRE)–Smiths Medical gab heute bekannt, dass das Unternehmen sich mit mehreren anderen Beatmungsgeräteherstellern weltweit in der Ventilator Training Alliance (VTA) zusammengeschlossen hat, um medizinischen Anbietern an vorderster Front den Zugang zu einem zentralen Repository für Schulungen zu Beatmungsgeräten zu ermöglichen. Die Inhalte sind in einer mobilen App zu finden, die von Allego betrieben wird.





„Smiths Medical ist stolz darauf, Teil der VTA zu sein und über die Allego-App Schulungen zu unseren Beatmungsgeräten anzubieten“, sagte Jeffrey Hohn, Vice President, Global Product and Commercial Excellence, Strategy and M&A bei Smiths Medical. „Die weltweite Verbesserung der Gesundheitsversorgung ist die Grundlage unserer Mission. In dieser kritischen Zeit verstehen wir, dass Beschäftigte im Gesundheitswesen schnelle Informationen über Beatmungsgeräte benötigen, und die App ermöglicht es, ihren Patienten zügig die richtige Behandlung zukommen zu lassen.“

Die VTA-App vernetzt Atemtherapeuten, Pflegepersonal und andere medizinische Fachkräfte mit den Schulungsressourcen für Beatmungsgeräte der Mitgliedsunternehmen der Allianz. Die App enthält Anleitungsvideos, Handbücher und Anleitungen zur Fehlerbehebung, die für die Behandlung von Patienten mit COVID-19-bedingter Atemnot von entscheidender Bedeutung sind.

Beatmungsgeräte spielen eine wichtige Rolle bei der Behandlung von Patienten, die aufgrund einer schweren Erkrankung, wie z. B. COVID-19, Beatmungshilfe benötigen. Der schnelle und einfache Zugang zu Schulungen über Beatmungsgeräte könnte sich während der COVID-19-Krise direkt auf die Gesundheit der Patienten auswirken.

Die Inhalte der VTA-App können auf iOS- und Android-Geräten – selbst in Umgebungen mit wenig bis gar keinem WLAN-Zugang – oder über einen Webbrowser abgerufen werden. Die App bietet Beschäftigten im Gesundheitswesen mehrsprachige Untertitel und mobile Hintergrundwiedergabe des Audiosignals bei Multitasking.

Zugang zum Hub der Ventilator Training Alliance

Die App wird medizinischen Fachkräften kostenlos zur Verfügung gestellt. Um die Knowledge-Hub-Anwendung der Ventilator Training Alliance herunterzuladen, besuchen Sie den Apple App Store oder Google Play Store, oder greifen Sie über einen beliebigen Webbrowser auf das Hub zu.

Sehen Sie sich eine Video-Übersicht der VTA-App an.

Über die Ventilator Training Alliance

Die Ventilator Training Alliance bietet eine Bibliothek mit Schulungs- und Produktressourcen für medizinische Fachkräfte. Das zentrale Knowledge Hub, das durch eine Partnerschaft zwischen Beatmungsgeräteherstellern wie Dräger, GE Healthcare, Getinge, Hamilton Medical, Medtronic, Nihon Kohden, Smiths Medical und Philips entstanden ist und von Allego betrieben wird, bietet freien mobilen Zugang zu Video-Tutorials, Bedienungsanleitungen und anderen Schulungsmaterialien für Geräte, die für die Unterstützung von Klinikern bei der Behandlung von Patienten mit COVID-19-bedingter Atemnot entscheidend sind.

Wenn Sie ein Hersteller von Beatmungsgeräten sind und der Allianz beitreten möchten, senden Sie bitte Ihre Anfrage an: [email protected].

Über Smiths Medical

Ein führender Anbieter spezialisierter medizinischer Geräte und Ausrüstungen für globale Märkte mit Schwerpunkt auf den Marktsegmenten Medikamentenverabreichung, Vitalpflege und Sicherheitsvorrichtungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.smiths-medical.com.

Über Smiths Group

Ein globales Technologieunternehmen, das seit fast 170 Jahren tätig ist und weltweit Produkte und Dienste für die Bereiche Medizintechnik, Sicherheit & Verteidigung, allgemeine Industrie, Energie sowie Raumfahrt & kommerzielle Raumfahrt anbietet. Die Smiths Group plc beschäftigt ca. 23.000 Mitarbeiter in über 50 Ländern und ist an der Londoner Börse notiert. Für weitere Informationen besuchen Sie www.smiths.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts

Medienarbeit von Smiths Medical unter [email protected] oder Vanessa Krier unter 763 383 3299.