Smiths Medical annuncia un partenariato con l’app Ventilator Training Alliance

MINNEAPOLIS–(BUSINESS WIRE)–Smiths Medical oggi ha annunciato di essersi associata a diversi altri fabbricanti di ventilatori sul mercato internazionale nella Ventilator Training Alliance (VTA), per sostenere l’accesso dei medici in prima linea a un repertorio centralizzato di esercitazioni all’uso del ventilatore. Il contenuto è reperibile in un’app mobile gestita da Allego.





“Smiths Medical è orgogliosa di appartenere a VTA e di offrire addestramento per i suoi ventilatori attraverso l’app Allego”, ha detto Jeffrey Hohn, vicepresidente dell’ufficio Prodotti globali ed eccellenza commerciale, strategia e fusioni e acquisizioni in Smiths Medical. “La nostra missione si fonda sul desiderio di migliorare la sanità in tutto il mondo. In questo periodo critico sappiamo che i professionisti della sanità necessitano di informazioni sui ventilatori rapidamente e l’app permette di fornire al paziente la cura giusta e con rapidità.”

L’app VTA mette in comunicazione terapisti della respirazione, infermieri e altri professionisti medici con risorse per addestramento all’uso dei ventilatori da aziende appartenenti all’alleanza. Nell’app si trovano video didattici specifici, manuali e guide alla risoluzione di problemi importanti per la cura di pazienti che soffrono di difficoltà respiratorie dovute al COVID-19.

I ventilatori svolgono un ruolo critico nella gestione di pazienti che richiedono assistenza respiratoria a motivo di malattia grave, quale il COVID-19. La velocità e la facilità di accesso alla formazione all’uso del ventilatore potrebbero avere un impatto diretto sulla salute del paziente nel corso della crisi da COVID-19.

È possibile accedere al contenuto dell’app su dispositivi iOS e Android (anche in ambienti in cui l’accesso a wi-fi è debole o assente) o da un browser web. L’app fornisce ai professionisti sanitari sottotitoli criptati plurilingua e audio su sfondo mobile durante lo svolgimento di più mansioni.

Come si accede al polo Ventilator Training Alliance

L’app viene fornita gratuitamente ai professionisti medici. Per scaricare l’applicazione del polo di conoscenze Ventilator Training Alliance, visitare Apple App Store o Google Play store, o entrare nel polo da qualunque browser web.

Una panoramica video è disponibile sull’app VTA.

Informazioni su Ventilator Training Alliance

Ventilator Training Alliance fornisce un ampio repertorio di risorse di addestramento e prodotti per professionisti medici. Questo polo centralizzato di conoscenza, creato grazie a un partenariato tra fabbricanti di ventilatori, tra cui si annoverano Dräger, GE Healthcare, Getinge, Hamilton Medical, Medtronic, Nihon Kohden, Smiths Medical e Philips e realizzato da Allego, fornisce accesso gratuito mobile a tutorial video, manuali d’istruzione e altri materiali di addestramento per apparecchiature che svolgono un ruolo critico ad aiutare pazienti che accusano difficoltà respiratorie da COVID-19.

Se lei è un fabbricante di ventilatori e desidera fare parte dell’alleanza, invii la sua richiesta a: [email protected].

Informazioni su Smiths Medical

Fornitore al vertice di dispositivi medici specialistici e di apparecchiature per mercati globali, con particolare attenzione ai segmenti di mercato dell’erogazione del medicinale, della cura vitale e dei dispositivi di sicurezza. Per maggiori informazioni visitare il sito www.smiths-medical.com.

Informazioni sul gruppo Smiths

Azienda tecnologica globale che opera da quasi 170 anni, fornendo prodotti e servizi per i mercati di tecnologia medica, sicurezza e difesa, industria generale, energia e spazio e aerospaziale commerciale in tutto il mondo. Smiths Group plc impiega circa 23.000 persone in oltre 50 paesi ed è quotato al listino della borsa di Londra. Per maggiori informazioni visitare il sito www.smiths.com.

