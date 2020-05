Smiths Medical annonce un partenariat sur une application Ventilator Training Alliance

MINNEAPOLIS–(BUSINESS WIRE)–La société Smiths Medical a annoncé aujourd’hui qu’elle avait rejoint plusieurs autres fabricants de systèmes de ventilation dans la Ventilator Training Alliance (VTA) pour soutenir l’accès des prestataires médicaux en première ligne à un répertoire centralisé de formation aux systèmes de ventilation. Le contenu est accessible sur une application mobile gérée par Allego.





« Smiths Medical est fière de faire partie de la VTA en fournissant une formation à nos systèmes de ventilation à travers l’application Allego », a déclaré Jeffrey Hohn, vice-président, excellence des produits et commerciale mondiale, stratégie et F&A chez Smiths Medical. « L’amélioration de la santé dans le monde entier est le fondement même de notre mission. Pendant cette période critique, nous comprenons que les professionnels de santé ont besoin d’avoir le plus vite possible des informations sur les systèmes de ventilation et cette application leur permet de prodiguer rapidement les meilleurs soins à leurs patients. »

L’application VTA connecte les inhalothérapeutes, le personnel infirmier et d’autres professionnels médicaux avec des ressources de formation aux systèmes de ventilation des sociétés membres de l’alliance. L’application contient également des vidéos de démonstration pédagogiques, des manuels et des guides de dépannage essentiels pour traiter les patients atteints de détresse respiratoire liée à la COVID-19.

Les systèmes de ventilation jouent un rôle critique dans la gestion des patients nécessitant une assistance respiratoire du fait d’une maladie grave, telle que la COVID-19. La vitesse et la facilité d’accès à la formation aux systèmes de ventilation pourraient avoir un impact direct sur la santé des patients pendant la crise de la COVID-19.

Le contenu de l’application VTA est accessible depuis les appareils iOS et Android, et ce, même dans des environnements où l’accès au Wi-Fi est limité ou non existant, ou encore depuis un navigateur Web. L’application propose également aux professionnels de santé des sous-titres codés en plusieurs langues ainsi qu’une option sonore mobile d’arrière-plan lorsque l’utilisateur réalise plusieurs tâches à la fois.

Comment accéder à la plateforme Ventilator Training Alliance

L’application est offerte aux professionnels médicaux à titre gratuit. Pour télécharger l’application de la plateforme de connaissances Ventilator Training Alliance, visitez l’Apple App Store ou le Google Play store, ou bien accédez à la plateforme depuis n’importe quel navigateur Web.

Regardez une vidéo d’introduction de l’application VTA.

À propos de la Ventilator Training Alliance

La Ventilator Training Alliance fournit un catalogue de ressources de formation et de produits aux professionnels médicaux. Créée dans le cadre d’un partenariat entre des fabricants de systèmes de ventilation, parmi lesquels Dräger, GE Healthcare, Getinge, Hamilton Medical, Medtronic, Nihon Kohden, Smiths Medical, et Philips, et connectée sous Allego, la plateforme de connaissances centrale fournit un accès mobile gratuit à des tutoriels vidéo, des manuels d’instruction, et à un autre matériel de formation pour les équipements qui sont essentiels aux médecins pour traiter les patients souffrants de détresse respiratoire liée à la COVID-19.

Si vous êtes un fabricant de systèmes de ventilation et souhaitez rejoindre l’alliance, veuillez adresser votre demande à : [email protected].

À propos de Smiths Medical

Un fournisseur leader de dispositifs et d’équipements médicaux spécialisés destinés aux marchés mondiaux, se concentrant sur les segments de marché de la distribution de médicaments, des soins vitaux et des dispositifs de sécurité. Pour en savoir plus, consultez le site www.smiths-medical.com.

À propos de Smiths Group

Une entreprise technologique mondiale qui exerce ses activités depuis près de 170 ans, fournissant des produits et des services pour les marchés de la technologie médicale, de la sécurité et de la défense, des opérations industrielles générales, de l’énergie, de l’industrie spatiale et de l’aérospatiale commerciale dans le monde entier. Smiths Group plc emploie environ 23 000 collaborateurs dans plus de 50 pays et est coté à la bourse de Londres. Pour en savoir plus, consultez www.smiths.com.

