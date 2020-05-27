Smiths Medical宣佈呼吸器培訓聯盟應用程式夥伴關係

明尼亞波利斯–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–Smiths Medical今天宣佈，該公司已經與全球其他幾家呼吸器製造商一起加入呼吸器培訓聯盟(VTA)，以支援第一線醫療服務提供者存取集中式呼吸器培訓資料庫。其內容可以在Allego管理的行動應用程式中找到。





Smiths Medical全球產品和商業卓越、策略與購併副總裁Jeffrey Hohn表示：「Smiths Medical很榮幸能夠透過Allego應用程式為我們的呼吸器提供培訓，從而成為VTA的一部分。改善世界各地的醫療保健是我們使命的基礎。在這一關鍵時刻，我們瞭解醫療保健專業人員需要快速獲得呼吸器資訊，而該應用程式有助於快速為病患提供正確的醫護。」

該VTA應用程式連結呼吸治療師、護士和其他醫療專業人員與聯盟成員公司的呼吸器培訓資源。該應用程式包含教學影片、手冊和故障排除指南，這些資訊對於治療罹患COVID-19相關呼吸窘迫的病患至關重要。

對於因嚴重疾病而需要呼吸輔助的病患（例如COVID-19），呼吸器在病患管理中扮演關鍵角色。在COVID-19危機期間，呼吸器培訓的速度和獲取的便利性可能直接影響病患的健康。

VTA應用程式上的內容可以在iOS和Android裝置上存取，甚至在很少或沒有Wi-Fi可用的環境中也可以存取，或是從Web瀏覽器存取。該應用程式可在多工處理時為醫療保健專業人員提供多種語言的隱藏式字幕和行動背景音訊。

如何存取呼吸器培訓聯盟中心

該應用程式對醫療專業人員免費提供。如欲下載呼吸器培訓聯盟知識中心應用程式，請造訪Apple 應用程式商店或Google Play商店，或者從任何Web瀏覽器中存取該中心。

觀看VTA應用程式的影音簡介。

關於呼吸器培訓聯盟

呼吸器培訓聯盟(Ventilator Training Alliance)為醫療專業人員提供培訓和產品資源庫。透過德爾格、GE醫療、Getinge、哈明頓醫療、美敦力、日本光電、Smiths Medical和飛利浦等呼吸器製造商的合作夥伴關係，並在Allego的支援下創建統一的知識中心。該中心提供呼吸器影音教學、指導手冊和其他培訓資料的免費行動存取，這些設備對於協助臨床醫生治療COVID-19相關的呼吸窘迫病患極其重要。

如果您是呼吸器製造商並希望加入該聯盟，請將您的請求寄送至：[email protected]。

關於 Smiths Medical

Smiths Medical是為全球市場提供專業醫療器材和設備的一流供應商，專注於藥物輸注系統、生命監控儀和安全性器材等市場領域。欲瞭解更多資訊，請造訪www.smiths-medical.com。

關於Smiths Group

Smiths Group是已經經營近170年的全球性科技公司，為全球醫療科技、安全與國防、一般工業、能源、太空和商業航太市場提供產品和服務。Smiths Group plc在50多個國家聘有約23,000名員工，並在倫敦證券交易所上市。欲瞭解更多資訊，請造訪www.smiths.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Smiths Medical媒體關係：[email protected] 或致電Vanessa Krier：763-383-3299。