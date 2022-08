Si aprono le preiscrizioni per l’attesissimo Gioco di corse KartRider: Drift

I giocatori possono iscriversi subito in attesa del lancio, per riscattare un premio speciale!

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–A partire da oggi, il prossimo gioco di gruppo di Nexon, KartRider: Drift apre la preiscrizione ai corridori in vista del lancio del gioco su PC (Steam e Nexon Launcher), Xbox One, PlayStation 4 e dispositivi mobili (iOS e Android). Gli appassionati corridori di kart che si iscrivono in anticipo possono ricevere un personaggio speciale Model Student Diz al momento del lancio ufficiale del gioco. Inoltre, sarà presto annunciato un imminente test del gioco multipiattaforma.





KartRider: Drift vanta più modalità e funzioni di gioco, fornendo emozionanti dinamiche di gioco di corsa, a prescindere della piattaforma scelta per giocare.

3 elettrizzanti modalità di gioco – I corridori possono mettere alla prova il loro coraggio in “Modalità velocità”, una modalità a ritmo incalzante che metterà alla prova le abilità di reazione e la strategia del corridore con incrementi di potenza. La “Modalità oggetto” propone un’ampia varietà di oggetti utilizzabili per attaccare i team avversari o difendere i propri alleati. Infine, i corridori possono sfidare i loro amici nella “Corsa personalizzata”.

– I corridori possono mettere alla prova il loro coraggio in “Modalità velocità”, una modalità a ritmo incalzante che metterà alla prova le abilità di reazione e la strategia del corridore con incrementi di potenza. La “Modalità oggetto” propone un’ampia varietà di oggetti utilizzabili per attaccare i team avversari o difendere i propri alleati. Infine, i corridori possono sfidare i loro amici nella “Corsa personalizzata”. Grafica nitida – KartRider: Drift offre una grafica luminosa e coloratissima direttamente sullo schermo dei corridori, indipendentemente dalla piattaforma su cui avranno scelto di giocare (PC, console o dispositivo mobile).

– offre una grafica luminosa e coloratissima direttamente sullo schermo dei corridori, indipendentemente dalla piattaforma su cui avranno scelto di giocare (PC, console o dispositivo mobile). Personalizzazione particolarmente spinta – È possibile personalizzare i kart secondo lo stile unico di ciascun giocatore.

Opportunità esclusive specifiche di piattaforma:

Per ciascuna piattaforma, su cui KartRider: Drift sarà lanciato (Nexon Launcher, Steam, Xbox, PlayStation, iOS, Android), ci sarà un personaggio esclusivo e kart a tema per la rispettiva specifica piattaforma.

sarà lanciato (Nexon Launcher, Steam, Xbox, PlayStation, iOS, Android), ci sarà un personaggio esclusivo e kart a tema per la rispettiva specifica piattaforma. I corridori possono richiedere questo premio esclusivo giocando entro 90 giorni dal lancio. L’elemento esclusivo di ogni piattaforma è riscattabile solo una volta per ciascun account.

Non lasciatevi sfuggire questi premi esclusivi a tempo limitato e gli oggetti nel gioco – Preiscrivetevi oggi stesso!

Informazioni su KartRider: Drift

KartRider: Drift è un nuovo gioco di gruppo multigiocatore di karting di Nexon, che trae ispirazione dai titoli precedenti nella serie, proponendo competitive gare di corse derapate e più modalità di gioco, nonché funzionalità di personalizzazione dettagliata per kart e personaggi creata dal giocatore in una sorprendente grafica Unreal® Engine 4. Disponibile su Steam, Nexon Launcher, console (Xbox e PlayStation) e dispositivi mobili (iOS e Android) al momento di lancio, KartRider: Drift offre possibilità di gioco e avanzamento multipiattaforma gratuito online per poter sfidare i propri amici indipendentemente dalla piattaforma di gioco scelta.

Lanciato nel 2004, l’originale KartRider è stato il primo titolo nella mitica serie di giochi di karting di Nexon, che poi ha conquistato enorme popolarità in Asia e non solo, totalizzando più di 380 milioni di giocatori nel corso dei 18 anni dal rilascio. Come serie, KartRider ha dimostrato di essere un forte marchio nei mercati asiatici e una grossa presenza negli eSport in Corea dando il via a una lega ufficiale nel 2005 che, a tutt’oggi, continua ad essere la lega di eSport più longeva.

Informazioni su Nexon America Inc.

Fondata nel 2005, Nexon America Inc. offre eccellenti competenze nei giochi online gratuiti e assistenza in tempo reale durante il gioco, attingendo ai punti di forza del marchio NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) e adattandoli alle preferenze specifiche degli utenti occidentali. Da oltre un decennio Nexon America gestisce titoli iconici come MapleStory e Mabinogi che hanno battuto record e avvinto i giocatori. Con nuovi progetti che si profilano all’orizzonte, Nexon America rimane fedele allo spirito pionieristico e innovativo della capogruppo, adottando un approccio incentrato sul giocatore e sviluppando le migliori esperienze di gioco possibili per il mercato occidentale.

Informazioni su NEXON Co. Ltd.

Fondata nel 1994, NEXON Co., Ltd. (Nexon) (3659.TO) è un’impresa che si occupa di produzione, sviluppo e operatività di giochi online e Mondi Virtuali. Quotata per la prima volta sulla Borsa di Tokyo nel dicembre 2011, Nexon è stata inclusa in JPX400 nel 2015 e inserita nell’Indice azionario Nikkei 300 nel 2017. Nel 2020, Nexon è stata inserita nel Nikkei 225. Attualmente Nexon conta oltre 45 giochi dal vivo su più piattaforme (compresi i dispositivi mobili), disponibili su oltre 190 paesi. Tra le più importanti serie di giochi figurano MapleStory, KartRider e Dungeon&Fighter. Nel 2021, Nexon ha completato l’acquisizione di Embark Studios AB, una società con sede a Stoccolma (Svezia) che sviluppa vari progetti per il lancio su scala globale.

