Sentient Jet na vanguarda da sustentabilidade na indústria de aviação privada com mais de 300% de compensação de emissões projetadas para 2022

Pioneiro da indústria e inventor do cartão de jato privado no caminho certo para outra iniciativa única de sustentabilidade multimilionária que compensou 291.630 toneladas de CO2 este ano, um aumento de 17% em relação ao mesmo período de 2021

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Sentient Jet, uma empresa de aviação direcional e inovadora da categoria, está preparada para superar seus notáveis esforços de sustentabilidade de 2021, compensando uma das maiores, se não a maior quantidade de emissões de qualquer empresa de aviação privada com a primeira metade de 2022 em ascensão. Como um investimento anual multimilionário sem custo para seus proprietários de cartões, o forte compromisso da Sentient Jet com a sustentabilidade continua a estabelecer um novo padrão no setor, ao mesmo tempo em que oferece uma maneira mais consciente de voar.

A Sentient Jet lançou sua iniciativa de sustentabilidade neutra em termos de emissões no início de 2021 e rapidamente alcançou a maior compensação de emissões de qualquer empresa de aviação privada, com uma compensação de 300% ao longo de 30.000 trechos percorridos durante o ano.

As compensações da Sentient representam o equivalente a plantar 1400 quilômetros quadrados e quase 5.000.000 árvores nos EUA ou fornecer energia para toda uma cidade americana média durante um ano inteiro, de acordo com as estimativas atuais do U.S. Census Bureau para 2021.O programa de compensação de carbono da Sentient Jet apoia uma variedade de projetos de energia renovável e conservação florestal em todo o mundo e continua a financiar projetos para mitigar não apenas o impacto do CO2, mas também o impacto não-CO2 e melhorar as comunidades em todo o mundo.

“Optamos por nos concentrar em um programa de compensação mais abrangente, pois sabíamos que este era o melhor método para ajudar a reduzir o impacto dos voos de nossos clientes, ao mesmo tempo em que tomamos medidas definitivas para reduzir os níveis de emissão. Em 18 meses estamos extremamente satisfeitos com o sucesso deste programa, mas é claro que estamos sempre procurando maneiras de melhorar e desenvolver nossos esforços contínuos de sustentabilidade”, disse Andrew Collins, Presidente e CEO da Sentient Jet. “Esperamos que os esforços de sustentabilidade da Sentient Jet possam se tornar um exemplo para que o setor de aviação privada como um todo possa realizar em termos de dar passos significativos para reduzir as emissões gerais e priorizar nosso planeta”.

No centro da iniciativa única de sustentabilidade da Sentient Jet está o investimento e a parceria da empresa com o líder ambiental 4AIR, o primeiro e único sistema de classificação focado na sustentabilidade abrangente na aviação privada. O programa de compensação de carbono da Sentient Jet vai além dos programas tradicionais de sustentabilidade da aviação, compensando todas as emissões da aviação, incluindo vapor de água, aerossóis e óxido nitroso, que juntos são responsáveis por dois terços das emissões que uma aeronave produz ao voar.

“A Sentient Jet continua a demonstrar verdadeira liderança ao garantir todos os seus voos para o nível neutro de emissões da 4AIR em nome de seus clientes. A Sentient vai além da simples neutralidade de carbono, abordando o impacto das emissões de CO2 e não-CO2 de forma verdadeiramente abrangente”, diz Kennedy Ricci, Presidente da 4AIR.

