Sentient Jet à l’avant-garde de la durabilité dans l’industrie de l’aviation privée avec une compensation des émissions de plus de 300 % prévue pour 2022

Le pionnier de l’industrie et inventeur de la Private Jet Card est sur le point de lancer une autre initiative de pointe pour l’industrie à la suite de l’initiative de durabilité unique de plusieurs millions de dollars qui a compensé 291 630 tonnes métriques de CO2 cette année, soit une augmentation de 17 % par rapport à la même époque en 2021

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Sentient Jet, une société d’aviation directionnelle et innovatrice dans sa catégorie, est prête à redoubler ses efforts, déjà notables en 2021, en matière de durabilité, en compensant l’une des plus importantes quantités d’émissions, si ce n’est la plus élevée, de toutes les sociétés d’aviation privée, avec le premier semestre de 2022 en hausse. En tant qu’investissement annuel de plusieurs millions de dollars sans frais pour les titulaires de cartes, l’engagement fort de Sentient Jet en faveur de la durabilité continue de définir un nouveau standard industriel tout en permettant de voler de façon plus réfléchie.

Sentient Jet a lancé son initiative de durabilité à la qualification neutre en émissions au début de l’année 2021 et a rapidement réalisé la plus grande compensation d’émissions de toutes les compagnies d’aviation privée, avec une compensation de 300 % sur 30 000 vols au cours de l’année.

Les compensations de Sentient sont équivalentes à semer 539 000 m2 et planter près de 5 000 000 d’arbres aux États-Unis ou à la fourniture d’énergie d’une ville moyenne américaine pendant toute une année, selon les estimations actuelles du Bureau du recensement des États-Unis pour l’année 2021. Le programme de compensation des émissions carbone de Sentient Jet soutient une multitude de projets d’énergie renouvelable et de conservation des forêts dans le monde entier et continue à financer des projets visant à diminuer non seulement l’impact du CO2 mais d’autres impacts également, et à améliorer la vie des communautés dans le monde entier.

« Nous avons choisi de nous concentrer sur un programme de compensation plus complet, car nous savions que c’était la meilleure méthode pour arriver à réduire l’empreinte carbone des vols de nos clients tout en prenant des mesures définitives pour réduire les niveaux d’émission. Nous sommes extrêmement satisfaits du succès de ce programme sur 18 mois, mais il est clair que nous sommes toujours à la recherche de moyens permettant d’améliorer et de faire évoluer nos efforts continus en matière de durabilité », a déclaré Andrew Collins, président et CEO de Sentient Jet. « Nous espérons que les initiatives de durabilité de Sentient Jet se convertiront en exemple pour montrer de quoi est capable l’industrie de l’aviation privée dans son ensemble en termes de mesures significatives destinées à réduire les émissions globales et donner la priorité à notre planète ».

Au cœur de cette initiative unique de Sentient Jet en matière de durabilité on retrouve l’investissement et le partenariat de la société avec le leader environnemental, 4AIR, premier et unique système d’évaluation dans l’aviation privée, centré sur la durabilité globale. Le programme de compensation carbone de Sentient Jet va dépasser les programmes traditionnels de durabilité de l’aviation en compensant toutes les émissions de l’aviation, notamment la vapeur d’eau, les aérosols et l’oxyde nitreux, qui représentent à elles trois les deux tiers des émissions produites par un avion en vol.

« Sentient Jet continue à manifester un véritable leadership en s’engageant, au nom de ses clients, à respecter le niveau de neutralité des émissions de 4AIR sur tout ses vols. Sentient va au-delà de la simple neutralité carbone, en abordant l’impact des émissions de CO2 et d’autres émissions par une approche globale », déclare Kennedy Ricci, président de 4AIR.

À propos de Sentient Jet

Fondée en 1999 avec l'invention de la Jet Card, et faisant désormais partie intégrante de l'aviation directionnelle, Sentient Jet est l'une des sociétés d'aviation privée les plus innovantes au monde. La Sentient Jet Card offre aux clients la flexibilité et la commodité d'un vol privé pour leurs besoins en voyages aériens personnels et professionnels, ainsi qu'une série d'outils de réservation numériques uniques, dont une première dans le secteur à savoir la réservation instantanée et automatisée par SMS, un programme unique en matière de durabilité et un service exceptionnel. Sentient Jet est connu pour son engagement envers la sécurité et est guidée par un comité consultatif indépendant sur la sécurité composé d'anciens dirigeants de la FAA et du NTSB.

