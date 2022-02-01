Sentient Jet引领私人航空业可持续发展前沿，预计2022年排放抵消超过300%

私人飞机卡的发明者和行业先驱正致力于另一项行业领先行动，其每年投入数百万美元的独特可持续发展计划今年已抵消291,630公吨二氧化碳，比2021年同期增加17%

波士顿–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–Sentient Jet是Directional Aviation旗下公司和细分业务创新者。凭借2022年上半年排放抵消量的大幅增长，该公司抵消的排放量在所有私营航空公司中名列前茅，有望超越其2021年引人注目的可持续发展成绩。Sentient Jet坚定致力于可持续发展，为此每年投入数百万美元（持卡人无需付费），继续树立新的行业标准，同时提供更周到的航空服务。

Sentient Jet于2021年初启动排放中和可持续发展计划，并迅速实现私营航空公司中首屈一指的排放抵消量——在全年3万个飞行航段中抵消了300%。

根据美国普查局目前对2021年的估计，Sentient的排放抵消量相当于在美国种植34.5万英亩、近500万棵树，或为美国一座普通城镇提供一整年的能源。Sentient Jet的碳抵消计划支持世界各地的各种可再生能源和森林保护项目，并持续资助其他能够减轻二氧化碳和非二氧化碳影响的项目，以改善全球社区的生活质量。

Sentient Jet总裁兼首席执行官Andrew Collins表示：“我们选择专注于更全面的抵消计划，因为我们知道这种做法有助于大幅减少客户航班的碳足迹，同时我们还采取了明确的措施来降低排放量。该计划在18个月内便取得了突出成效，对此我们非常满意。当然，我们仍在不断寻找方法，以改善和提升我们正在进行中的可持续发展工作。我们希望在采取切实措施减少排放总量以及将保护地球作为重中之重方面，Sentient Jet的可持续发展工作所取得的成就能够成为整个私营航空业的榜样。”

Sentient Jet独特的可持续发展计划的核心是其投资以及与环保领先企业4AIR合作。4AIR是首家也是唯一一家专注于私人航空全面可持续发展的评级系统。Sentient Jet的碳抵消计划超越了传统的航空业可持续发展计划，主要表现在其致力于抵消所有航空排放，包括水蒸气、气溶胶和氧化亚氮——这三种物质共占飞机飞行时所产生排放的三分之二。

4AIR总裁Kennedy Ricci表示：“Sentient Jet代表其客户承诺，所有航班均达到4AIR制定的排放中性水平，彰显出真正的领导力。Sentient致力于超越碳中和，以真正全面的方式应对二氧化碳和非二氧化碳排放的影响。”

飞机卡(Jet Card)持有者可致电(866) 602-0044或访问www.sentient.com预订。

关于Sentient Jet

Sentient Jet成立于1999年，是全球极富创新精神的私营航空公司以及私人飞机卡的发明者，现已成为Directional Aviation不可或缺的一部分。Sentient飞机卡为有个人和商务航空旅行需求的客户提供乘坐私人飞机的灵活性和便利性，并提供一系列独特的数字预订工具，包括行业首创的即时自动化文本预订、独特的可持续发展计划和卓越的服务传统。Sentient Jet以其对安全的承诺而闻名，并由美国联邦航空管理局(FAA)和国家运输安全委员会(NTSB)前官员组成的独立安全顾问委员会指导开展业务。Sentient Jet旗下由认证运营商组成的广泛网络可确保客户随时能够乘坐符合其严格安全和质量标准的公务机。请访问sentient.com了解更多信息。您还可以在Twitter、Facebook和Instagram等社交媒体平台上关注Sentient Jet。下载Sentient Jet移动应用程序：iOS | Android。

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