Sentient Jet引領私人航空業的永續發展，預計2022年排放抵消超過300%

私人飛機卡的發明者和業界先驅正致力於另一項業界領先行動，其每年投入數百萬美元的獨特永續發展計畫今年已抵消291,630公噸二氧化碳，比2021年同期增加17%

波士頓–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–Sentient Jet是Directional Aviation旗下公司和類別創新者。憑藉2022年上半年排放抵消量的大幅增加，該公司抵消的排放量在所有私人航空公司中名列前茅，有望超越其2021年引人注目的永續發展成績。Sentient Jet堅定致力於永續發展，為此每年投入數百萬美元（持卡人無需付費），繼續樹立新的業界標準，同時提供更周到的航空服務。

Sentient Jet於2021年初啟動排放中和永續發展計畫，並迅速達成私人航空公司中首屈一指的排放抵消量——在全年3萬個飛行航段中抵消了300%。

根據美國人口普查局目前對2021年的估計，Sentient的排放抵消量相當於在美國種植34.5萬英畝、近500萬棵樹，或為美國一座普通城鎮提供一整年的能源。Sentient Jet的碳抵消計畫支持世界各地的各種再生能源和森林保護專案，並持續資助其他能夠減輕二氧化碳和非二氧化碳影響的專案，以改善全球社區的生活品質。

Sentient Jet總裁兼執行長Andrew Collins表示：「我們選擇專注於更全面的抵消計畫，因為我們知道這種做法有助於大幅減少客戶航班的碳足跡，同時我們還採取明確的措施來降低排放量。該計畫在18個月內便取得了突出成效，對此我們非常滿意。當然，我們仍在不斷尋找方法，以改善和提升我們正在進行中的永續發展工作。我們希望在採取切實措施減少整體排放量以及將保護地球作為首要之務方面，Sentient Jet的永續發展工作所取得的成就能夠成為整個私人航空業的榜樣。」

Sentient Jet獨特的永續發展計畫的核心是其投資以及與環保領導者4AIR合作。4AIR是首家也是唯一一家專注於私人航空全面永續發展的評等系統。Sentient Jet的碳抵消計畫超越了傳統的航空業永續發展計畫，主要表現在其致力於抵消所有航空排放，包括水蒸氣、氣溶膠和氧化亞氮——這三種物質共占飛機飛行時所產生排放的三分之二。

4AIR總裁Kennedy Ricci表示：「Sentient Jet代表其客戶承諾，所有航班均達到4AIR制定的排放中和水準，顯示出真正的領導力。Sentient致力於超越碳中和，以真正全面的方式解決二氧化碳和非二氧化碳排放的影響。」

飛機卡(Jet Card)持有者可致電(866) 602-0044或造訪www.sentient.com預訂。

關於Sentient Jet

Sentient Jet成立於1999年，是全球極富創新精神的私人航空公司以及私人飛機卡的發明者，現已成為Directional Aviation不可或缺的一部分。Sentient飛機卡為有個人和商務航空旅行需求的客戶提供乘坐私人飛機的靈活性和便利性，並提供一系列獨特的數位預訂工具，包括業界首創的即時自動化文字預訂、獨特的永續發展計畫和卓越的服務傳統。Sentient Jet以其對安全的承諾而聞名，並在美國聯邦航空管理局(FAA)和國家運輸安全委員會(NTSB)前官員組成的獨立安全顧問委員會的指導下運作。Sentient Jet旗下由認證營運商組成的廣泛網路可確保客戶隨時能夠乘坐符合其嚴格安全和品質標準的公務機。請造訪sentient.com瞭解更多資訊。您還可以在Twitter、Facebook和Instagram等社群媒體平臺上關注Sentient Jet。下載Sentient Jet行動應用程式：iOS | Android。

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