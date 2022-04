Según un nuevo estudio, los hispanos priorizan la tecnología sanitaria y valoran más la publicidad sobre salud a pesar de las mayores desigualdades que tienen en este ámbito

El primer estudio de este tipo realizado por Klick Health y ThinkNow destaca la necesidad de un marketing sanitario transcultural dirigido al amplio pero históricamente marginado segmento de población de la «Nueva Mayoría Americana»

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Una nueva investigación realizada por Klick Health y ThinkNow revela importantes diferencias culturales en la forma en que los hispanos se ocupan de su salud. Ello refuerza la necesidad de que las empresas que se dedican al ámbito sanitario y que se dirigen a este creciente segmento de población apliquen programas de marketing transcultural.

Entre las conclusiones que se desprenden de «Exploring Hispanic Health Attitudes & Behaviors for More Informed Cross-Cultural Marketing» (Exploración de las actitudes y comportamientos de los hispanos en temas de salud para un marketing transcultural más informado), un estudio inédito publicado en la edición de abril del Journal of Cultural Marketing Strategy, los hispanos:

valoran más la tecnología sanitaria, incluidos los dispositivos tecnológicos ponibles (como Apple Watches y Fitbits), las aplicaciones de fitness y los dispositivos de control vital (como los medidores de glucosa) que los de otros grupos demográficos;

prestan mucha más atención a la publicidad sobre salud que sus homólogos blancos no hispanos; y

buscan atención en las clínicas comunitarias con más frecuencia que en los consultorios médicos o en los centros de urgencias.

«El marketing especializado en salud debe atender mejor las necesidades de la comunidad hispana», afirmó la doctora Amy Gómez, vicepresidenta sénior de Estrategia de Diversidad de Klick Health. «Nuestra investigación permite a las empresas relacionadas con las ciencias biológicas obtener los conocimientos necesarios para desarrollar comunicaciones transculturales impactantes, fomentar una mayor equidad en materia de salud para esta población de escasos recursos y ayudar a los profesionales del marketing de la salud a igualarse con sus homólogos del marketing de consumo, abordando mejor a la “Nueva Mayoría Americana”, en especial ahora que se celebra el Mes Nacional de la Salud de las Minorías».

Los hispanos adoran la tecnología sanitaria

Según el estudio, el 59 % de los hispanos se sienten muy cómodos utilizando productos y servicios basados en la tecnología (frente al 50 % de los no hispanos) y se inclinan por el uso de portales para pacientes, la renovación digital de recetas, las aplicaciones de fitness y los dispositivos ponibles, a pesar de que investigaciones anteriores de 2016 citaban que los médicos eran menos propensos a recetar tecnología sanitaria, como dispositivos de control vital, a los hispanos1. Además, el 56 % de los hispanos afirma que ven muy importante mantenerse al día con la tecnología (frente al 44 %) y más de la mitad cree que la tecnología puede servir para llevar una vida más saludable (51 % frente al 43 %).

Otros resultados del estudio indicaron lo siguiente acerca de los hispanos:

Acuden con más frecuencia a las clínicas comunitarias que a los centros de urgencia: los hispanos suelen acudir menos a los centros de urgencia (36 % frente al 61 %) o al consultorio médico (52 % frente al 61 %), y más a las clínicas comunitarias (28 % frente al 20 %).

los hispanos suelen acudir menos a los centros de urgencia (36 % frente al 61 %) o al consultorio médico (52 % frente al 61 %), y más a las clínicas comunitarias (28 % frente al 20 %). Compran en tiendas especializadas: Los hispanos son más proclives a comprar en tiendas de alimentación hispanas para adquirir productos relacionados con la salud, y menos proclives a comprar en tiendas de gran consumo, tiendas en línea o tiendas de «todo por un dólar».

Los hispanos son más proclives a comprar en tiendas de alimentación hispanas para adquirir productos relacionados con la salud, y menos proclives a comprar en tiendas de gran consumo, tiendas en línea o tiendas de «todo por un dólar». Tienen hábitos felices y saludables: Los hispanos tienden a creer más en los beneficios para la salud de los «hábitos alimenticios saludables» (29 % frente al 20 %) y de un «estilo de vida saludable» (30 % frente al 23 %). También suelen estar más contentos con sus rutinas de salud actuales (42 % frente al 36 %).

Los hispanos tienden a creer más en los beneficios para la salud de los «hábitos alimenticios saludables» (29 % frente al 20 %) y de un «estilo de vida saludable» (30 % frente al 23 %). También suelen estar más contentos con sus rutinas de salud actuales (42 % frente al 36 %). Son receptivos al marketing: Los hispanos prestan más atención a la publicidad relacionada con la salud (38 % frente al 31 %).

Los hispanos prestan más atención a la publicidad relacionada con la salud (38 % frente al 31 %). Tienen actitudes diferentes en cuanto a la salud mental: Los hispanos de la generación milenial y de la generación Z parecen querer acabar con los estigmas que existen desde hace mucho tiempo en torno a la discusión y el tratamiento de la salud mental. Uno de los participantes comentó: «Al principio sentía que debía tener aprobación y comprensión [de mi familia] para obtener ayuda. Pero luego me di cuenta de que era necesario hacer esto por mi cuenta».

«Más allá de ofrecer a los profesionales del marketing sanitario una gran cantidad de nuevas oportunidades para llegar a los hispanos, creemos que estos resultados son de gran ayuda para apoyar unas prácticas sanitarias más equitativas, una causa con la que estamos profundamente comprometidos», señaló Keri Hettel, vicepresidenta sénior de Inteligencia de Klick Health.

Los resultados de la investigación se presentarán en el escenario principal de la Conferencia Nacional de DTC de 2022, el 21 de abril de 2022 a las 16:00 (hora del este).

Acerca de Klick Health

Klick Health es el principal socio comercial independiente del mundo en el sector de las ciencias biológicas. Durante más de dos décadas, Klick se ha centrado en el desarrollo, el lanzamiento y el apoyo a las marcas dedicadas a las ciencias biológicas con el fin de maximizar su potencial de mercado. Klick se convirtió en la «Agencia Grande del Año» tanto en 2020 como en 2021 por Medical Marketing + Media (MM+M), lo que supuso 10 premios a la «Agencia del Año» de la industria en 10 años. Siga a Klick Health en Twitter en @KlickHealth. Para obtener más información sobre cómo unirse a Klick, visite careers.klick.com/.

Acerca de Klick Group

El grupo de empresas Klick: Klick Health (que incluye Klick Katalyst), Klick Media Group, Klick Applied Sciences (que incluye Klick Labs), Klick Consulting, Klick Ventures, y Sensei Labs, es un ecosistema que reúne a los mejores talentos para maximizar el potencial de sus empleados y clientes. Fundado en 1997, Klick cuenta con equipos en Nueva York, Filadelfia, Toronto y en toda Norteamérica. Klick lleva años recibiendo el título de Empresa Mejor Gestionada y Gran Lugar de Trabajo. En 2021, la empresa recibió 15 premios al Mejor Lugar de Trabajo, entre los que destacan los Mejores Lugares de Trabajo para Mujeres, los Mejores Lugares de Trabajo para la Inclusión, los Mejores Lugares de Trabajo para la Retribución, los Mejores Lugares de Trabajo para Innovadores de Fast Company y los Mejores Lugares para Milenials de FORTUNE.

Acerca de ThinkNow

ThinkNow es una empresa de tecnología de investigación transcultural que presta servicios completos y aporta soluciones de conocimiento para ayudar a las organizaciones a prosperar en el mercado de consumo estadounidense, cuya demografía evoluciona culturalmente y se transforma de forma dinámica. La empresa también posee y opera uno de los paneles hispanos en línea más grandes y representativos de la industria, DigaYGane.com, que ofrece muestras a las principales empresas de investigación de mercado de todo el mundo. Más información en thinknow.com.

