Samenvatting: Uit de gegevensstudie van Airship onder bijna 750 miljoen individuele app-gebruikers blijkt dat de betrokkenheid van mobiele apps enorm is gestegen onder de lockdown

Het State of Global Mobile Engagement 2020-rapport van Airship biedt belangrijke mobiele trends op jaarbasis en verduidelijkt de impact van de coronavirus-pandemie op mobiele apps

LONDEN–(BUSINESS WIRE)–Airship, bedrijf voor klantbetrokkenheid, heeft vandaag de beste resultaten onthuld van zijn wereldwijde benchmarkonderzoek, waarin de staat van het gedrag van mobiele apps bij bijna 750 miljoen mensen wereldwijd wordt onderzocht. Om een onderscheid te maken tussen de impact van de pandemie en veranderingen op langere termijn als gevolg van groeiende gegevens regelgeving, striktere app-beoordeling beleidslijnen door Apple en Google en voortdurende evolutie in gebruikersgedrag, werd februari 2020 gebruikt voor jaar-op-jaaranalyse en vervolgens vergeleken met maart-juni 2020. Het volledige rapport is hier te downloaden.





Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Danielle Stickler



Mission North for Airship



+1 415-749-9124



[email protected]





Ana Williams



Airship



+44 (0)20 3405 5160



[email protected]