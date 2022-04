Samenvatting: The Estée Lauder Companies kiest een nieuw lid voor de raad van bestuur

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) heeft vandaag aangekondigd dat Arturo Nuñez is gekozen in de raad van bestuur en dat hij ook is toegetreden tot het auditcomité van het bedrijf, in elk geval met ingang van april 25, 2022. De heer Nuñez is Chief Marketing Officer van Nu Holdings Ltd. (“Nubank”), een digitaal bankplatform met hoofdkantoor in Brazilië dat klanten bedient in Brazilië, Mexico en Colombia.

“We verwelkomen Arturo Nuñez en zijn verheugd dat hij zich bij onze raad van bestuur voegt”, aldus William P. Lauder, uitvoerend voorzitter. “Arturo heeft een indrukwekkende wereldwijde zakelijke achtergrond, inclusief consumentgerichte ervaring vanuit zijn huidige functie bij Nubank en zijn eerdere functies bij Apple, Nike en de NBA. We verwachten dat onze raad van bestuur zal profiteren van Arturo’s waardevolle perspectieven op creatieve marketing, moderne detailhandel, innovatieve technologie en consumentenbranding, inclusief contact met diverse consumenten.”

