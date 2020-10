Samenvatting: Soundtrap lanceert ‘Soundtrap Capture’, nieuwe muziek-app voor gezamenlijke, on-the-go-opnames

Met de nieuwe gebruiksvriendelijke tool kunnen videomakers in realtime samenwerken en hoogwaardige audio opnemen, waar en wanneer de inspiratie toeslaat

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Soundtrap heeft vandaag Soundtrap Capture gelanceerd, een mobiele app voor samenwerking voor het onderweg vastleggen en creëren van muziek. De nieuwe app is gebouwd met muzikanten en artiesten in gedachten en is een interactieve, gebruiksvriendelijke tool waarmee makers in realtime kunnen samenwerken en hoogwaardige audio kunnen opnemen waar en wanneer de inspiratie toeslaat. Vanaf vandaag is Soundtrap Capture wereldwijd gratis te downloaden in de iOS App Store.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Ida Ståhlnacke



[email protected]

+46 72 249 98 11