Samenvatting: Polyarc Presses Spelen op Augmented Reality Game Development met $ 9 miljoen Series B Venture Round onder leiding van Hiro Capital

Polyarc verdiept zijn focus in virtuele en augmented reality met de zesde investering van Hiro, gevolgd door Vulcan Capital en Galaxy Interactive

SEATTLE & LONDON–(BUSINESS WIRE)–Vandaag kondigde Polyarc de afsluiting aan van de $ 9 miljoen Series B-fondsenwerving onder leiding van Hiro Capital, gevolgd door Vulcan Capital, een bestaande investeerder, en Galaxy Interactive via zijn Galaxy EOS VC Fund, een samenwerking met EOSIO blockchain-software-uitgever Block.one. Door gebruik te maken van de ervaring van het maken van Moss – een van de best beoordeelde virtual reality (VR) -games aller tijden – en de passie van het team om meeslepende games te leveren met behulp van de huidige VR-technologie, zal Polyarc nu augmented reality (AR) toevoegen aan de kernactiviteiten van de studio . Ian Livingstone, een van de oprichters van Hiro Capital, zal toetreden tot de raad van bestuur van Polyarc.





“Wat we willen dat mensen zich over 40 jaar herinneren aan Polyarc, zijn onze karakters. Onze manier om onze personages het meest gedenkwaardig te maken, is door een bedrijf op te bouwen dat erop is gericht om ze rechtstreeks persoonlijk aan onze spelers te introduceren. VR, AR en het spectrum daartussen bieden de mogelijkheid om onze spelers met onze personages te verbinden door middel van fysieke interactie en emotionele feedback op een manier die geen enkel ander medium kan evenaren, ”zegt Tam Armstrong, CEO en mede-oprichter van Polyarc. “Deze financieringsronde was essentieel voor ons om onze ontwikkelingsfocus uit te breiden om VR- en AR-games verder te omarmen.”

