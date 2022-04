Samenvatting: Mouser Electronics verkent meeslepende technologieën in tweede aflevering van 2022, samen versterken van innovatie

DALLAS & FORT WORTH, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mouser Electronics Inc., de toonaangevende New Product Introduction (NPI)-distributeur in de branche met de breedste selectie van halfgeleiders en elektronische componenten™, onthult vandaag het volgende deel van zijn bekroonde Empowering Innovation Together™-serie. Het tweede hoofdstuk gaat dieper in op het enorme potentieel van immersieve technologieën en extended reality (XR), waarin elementen van augmented reality (AR), virtual reality (VR) en 360° ruimtelijke audio zijn verwerkt. Door een verscheidenheid aan exclusieve inhoud te leveren, waaronder een nieuwe Then, Now and Next video, artikelen, infographic en een nieuwe aflevering van de podcast The Tech Between Us, geeft Mouser inzicht in hoe uitgebreide en meeslepende technologie nieuwe ervaringen in onze fysieke wereld creëert.





Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk de volledige release hier: https://www.businesswire.com/news/home/20220420005782/en/

Contacts

For further information, contact:



Kevin Hess, Mouser Electronics



Senior Vice President of Marketing



+1 (817) 804-3833



[email protected]

For press inquiries, contact:



Kelly DeGarmo, Mouser Electronics



Manager, Corporate Communications and Media Relations



+1 (817) 804-7764



[email protected]