Samenvatting: Metatime heeft tot dusverre met succes een totale investering van 25 miljoen dollar voor zijn blockchain ecosysteem binnengehaald

Metatime heeft tot nu toe 25 miljoen dollar aan investeringen bijeengebracht en maakt zich klaar om zijn ecosysteemtoken op beurzen wereldwijd te noteren.

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Metatime, een blockchaintechnologiebedrijf dat actief is op het snijvlak van blockchaintechnologie, productontwikkeling en cryptocurrency, is erin geslaagd een diverse portfolio van meer dan 70 producten te ontwikkelen. Met behulp van haar expertise heeft Metatime haar eigen blockchainnetwerk gecreëerd onder de naam MetaChain. Het bedrijf bereidt zich voor om haar ecosysteemtoken, Metatime Coin (MTC), vanaf juni 2023 op de top-20 toonaangevende cryptocurrencybeurzen te noteren.

Op basis van de aangekondigde volledig transparante roadmap waarin deze mijlpaal wordt uiteengezet, is het bedrijf van plan de blockchainoplossingen in verschillende sectoren te integreren, waaronder energie, toerisme, verzekeringen, CRM, reclame, cyberbeveiliging en virtual reality.

Contacts

Yusuf Sevim

[email protected]