Samenvatting: Inaugurele virtuele editie van LiveWorx Digital Transformation Event trekt duizenden

Reimagined Online Amid COVID-19 Pandemic, LiveWorx 20 brengt meer dan 25.000 bij elkaar

Keynotes Markeer technologieën die het “nieuwe normaal” aansturen en hoe bedrijven een nieuwe periode kunnen omarmen door digitale transformatie

Verankerd met keynotes van PTC President en CEO, Jim Heppelmann en Celebrity Guest, Kimberly Bryant, oprichter en CEO van Black Girls CODE

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Voor het eerst in de geschiedenis van het decennium van het evenement vond het jaarlijkse LiveWorx® digitale transformatie-evenement online plaats, waarbij tienduizenden marktleiders over de hele wereld werden verenigd. Onder voorzitterschap van sponsor PTC (NASDAQ: PTC), omvatte het eendaagse evenement meer dan 120 sessies over onderwerpen variërend van Augmented Reality (AR), Artificial Intelligence (AI), 5G, Robotics, Software as a Service (SaaS), Industrial Internet of Things (IIoT), Product Lifecycle Management (PLM) en Computer-Aided Design (CAD) en meer.





Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

PTC



Corporate Communications



Greg Payne



[email protected]