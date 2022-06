Samenvatting: Hyatt benoemt leider voor de regio Europa, Afrika en het Midden-Oosten

Javier Águila van Apple Leisure Group volgt Peter Fulton op

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) heeft vandaag een leiderschapsverandering aangekondigd die Hyatt positioneert voor aanhoudende strategische groei in de regio Europa, Afrika en het Midden-Oosten (EAME).





Javier Águila is benoemd tot aankomend groepsvoorzitter EAME, na de geplande pensionering van Peter Fulton, die terugkijkt op een indrukwekkende 39-jarige carrière bij Hyatt. Águila en Fulton zullen samenwerken via een soepele en doordachte overgang en Águila zal de rol in de komende maanden officieel op zich nemen.

“De familie Hyatt is Peter’s leiderschap en impact gedurende een carrière die bijna vier decennia en drie wereldwijde regio’s omvat, dankbaar voor Peters leiderschap en impact. In zijn laatste rol als groepspresident, EAME/SWA, die Peter in 2013 op zich nam, heeft hij de leiding gehad over operationele uitmuntendheid en ongekende groei voor de regio”, zegt Chuck Floyd, global president of operations, Hyatt.

