Samenvatting: Etee X Actronika: lancering van een nieuwe generatie VR haptische controller

PARIJS–(BUSINESS WIRE)–Een paar maanden na de onthulling van hun haptische VR-vest tijdens de Las Vegas Consumer Electronics Show (CES), keert Actronika terug naar de voorhoede van de virtual reality-scene. De start-up die gespecialiseerd is in haptiek (de wetenschap van aanraking) werkt samen met TG0, de maker van etee – de eerste VR-controller met alle vingers voor nabijheid, aanraking, gebaren en drukdetectie. Actronika heeft hun high-definition haptics-systeem geïntegreerd in deze nieuwe generatie controller. Stel je voor dat je in de echte wereld kunt aanraken en voelen wat je in virtual reality ziet! Dit is mogelijk vanaf 2 april 2020, wanneer de etee controllers de markt bereiken.





