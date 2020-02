Samenvatting: DXC Technology bevordert implementaties van augmented, virtual en mixed reality-technologieën voor ondernemingen op de verbonden, digitale werkplek

DXC integreert augmented reality-technologie voor onderzoek en training bij waterbehandelingsleider Ixom

TYSONS, Va.–(BUSINESS WIRE)–DXC Technology (NYSE: DXC) heeft vandaag benadrukt hoe het bedrijven helpt de acceptatie van augmented reality (AR), virtual reality (VR) en mixed reality (MR) technologieën te versnellen om meeslepende ervaringen te ondersteunen op manieren die de productiviteit, kwaliteit en efficiëntie aanzienlijk kunnen verbeteren.

Volgens Gartner zal tegen 2022 70% van de bedrijven experimenteren met meeslepende technologieën voor gebruik door consumenten en bedrijven, en 25% zal ze hebben ingezet voor productie. * DXC gebruikt vandaag AR-, VR- en MR-technologieën om de toekomst van werk te transformeren , en het bedrijf ziet een wijdverspreide implementatie om de veiligheid te verbeteren, externe werknemers te verbinden, te helpen bij complexe taken en training en samenwerking te verbeteren – allemaal op manieren die de bedrijfsresultaten en winstgevendheid bevorderen.

