Samenvatting: Blick TV lanceert het eerste digitale tv-kanaal van Zwitserland, mogelijk gemaakt door Brightcove

Het nieuwe digitale nieuwskanaal – gelanceerd in februari 2020 – biedt kijkers zowel live als video on-demand streaming-ervaringen

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), ‘s werelds toonaangevende video technologieplatform, heeft vandaag aangekondigd dat het eerste 24/7 digitale tv-kanaal van Zwitserland, Blick TV, draait op Brightcove Live ™ en Video Cloud. Het onlangs gelanceerde tv-kanaal – dat onder mediagroep Ringier valt – biedt kijkers zowel live als video on-demand kijkervaring online op Blick.ch en in de Blick-app voor mobiele apparaten (iOS en Android). Blick TV is een belangrijke mijlpaal voor Ringier, aangezien de mediagroep aanzienlijke middelen heeft geïnvesteerd in digitale streaming, waaronder twee nieuwsstudio’s, evenals een kernteam van 48 verslaggevers, redacteuren en hosts om dagelijks nieuwsverhalen te rapporteren. Blick TV brengt zijn publiek live nationale nieuwsverhalen en profiteert van zijn samenwerking met CNN om het publiek internationale nieuwsverhalen te brengen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

