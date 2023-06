Salesloft annonce que Rhythm, basé sur Conductor AI, devient la première plateforme de flux de travail rémunérateurs du monde pour les vendeurs de bout-en-bout

L’entreprise s’apprête à transformer la profession en aidant les vendeurs à effectuer les bonnes actions pour obtenir les meilleurs résultats et augmenter la valeur sur la durée de vie

ATLANTA–(BUSINESS WIRE)–Salesloft, fournisseur de la première et unique plateforme de flux de travail rémunérateurs basée sur l’IA, a annoncé aujourd’hui le lancement de Rhythm. Basé sur un moteur d’IA propriétaire en instance de brevet appelé Conductor AI, Rhythm traduit le comportement de l’acheteur en actions immédiates et percutantes du vendeur dans un flux de travail unique priorisé, personnalisé pour chaque vendeur. Contrairement à tout ce qui se passe autrement sur le marché, chaque action priorisée est accompagnée d’une explication de l’importance de l’action, afin de renforcer la confiance et l’intuition des vendeurs.





« Rhythm transformera la façon de travailler de chaque vendeur du monde en simplifiant le flux de travail rémunérateur », déclare David Obrand, PDG de Salesloft. « La technologie a forcé les vendeurs à travailler d’une manière qui n’est favorable ni à eux ni à leurs clients. Mais Rhythm permet quelque chose qui n’a jamais été possible auparavant: il comble le fossé entre les acheteurs et les vendeurs en intégrant directement les signaux des acheteurs dans le flux de travail des vendeurs. Il s’agit d’un changement de paradigme qui va transformer la manière dont les entreprises B2B génèrent des revenus. Ce sera plus rapide, plus facile et plus prévisible, tout en améliorant l’expérience de l’acheteur. »

Rhythm s’intègre de manière transparente aux CRM et autres technologies de vente et de marketing afin que les vendeurs puissent passer leur journée au même endroit, au lieu de passer d’une application à l’autre, ce qui améliore leur productivité et leurs résultats. Voici comment cela fonctionne :

Rhythm incorpore les signaux des acheteurs provenant de la plateforme Salesloft et des intégrations partenaires. Les partenaires de lancement de cet été comprennent G2, Seismic, Vidyard, et Highspot. Plus de 20 partenaires sont en train de créer des intégrations qui sortiront dans les mois à venir.

Conductor AI classe et hiérarchise les actions les plus importantes et les plus efficaces pour fournir aux vendeurs une liste claire et complète des prochaines étapes qu’ils peuvent effectuer sur la plateforme.

Conductor AI apprend en permanence quelles actions permettent d’obtenir de bons résultats et redonne la priorité au flux de travail de Rhythm en temps réel, en fonction des signaux entrants.

Les nouveaux flux de travail intégrés à Rhythm prennent en charge les meilleures pratiques commerciales en ajoutant des actions pour confirmer les rendez-vous et effectuer un suivi rapide après un rendez-vous, avec des actions générées automatiquement par IA et modifiables par le vendeur.

En plus de voir toutes les actions classées par priorité dans Rhythm, les utilisateurs peuvent également choisir de se concentrer uniquement sur les actions de cadence ou de clôture.

« La journée d’un responsable de compte est fragmentée et chaotique. Les vendeurs travaillent sur un trop grand nombre de systèmes en même temps qu’ils contactent les acheteurs et qu’ils font avancer les opportunités », déclare Ellie Fields, directrice des produits chez Salesloft. « La technologie n’a pas résolu ce problème – elle l’a empiré en leur donnant plus d’applications et de boîtes de réception à vérifier. Avec Rhythm, nous avons construit un système signal-action pour les vendeurs : un moyen d’intégrer n’importe quel type de signal au flux de travail et de le connecter à une action pour un vendeur spécifique. Cela signifie que les vendeurs voient toutes leurs actions, au même endroit et priorisées par l’IA, et peuvent les gérer en quelques clics. Nous avons conçu un système ouvert afin que les équipes de vente puissent apporter ce qui est le plus important pour leur entreprise. »

« Rhythm nous aidera à nous assurer que tous les membres de l’équipe suivent notre procédure de vente tout au long du cycle de vente », affirme Justin Alsamarrai, directeur des ventes et des produits financiers chez Motive, société de gestion de flotte d’entreprise. « Salesloft nous a aidés à amplifier notre prospection. Nos représentants externes sont tenus de suivre leurs étapes de cadence parce que nous savons qu’elles fonctionnent. Rhythm nous permettra d’étendre cette même responsabilité à nos responsables de compte qui gèrent les contrats ouverts, ce qui aura un impact considérable sur notre délai de conclusion et sur nos taux de concrétisation. »

« Salesloft donnera de la visibilité sur les activités pertinentes de l’acheteur et ses intentions significatives détectées sur G2 directement dans le flux de travail de Rhythm. Les signaux de G2 Buyer Intent fourniront aux vendeurs le contexte utile du comportement de leurs acheteurs, afin qu’ils puissent prendre des mesures pour renforcer leurs interactions avec un groupe d’achat au bon moment, sans exception », déclare Todd Detmold, directeur principal de la gestion des produits chez G2. « Grâce à cette intégration, les clients de Salesloft comme ceux de G2 pourront exploiter les connaissances issues des données de G2 dans le flux de travail de Rhythm et la valeur collective de notre partenariat avec Salesloft plus tard cet été. »

Les clients de Salesloft peuvent commencer à tirer parti de Rhythm dès aujourd’hui dans le cadre de la version été 2023. Cette version contient également plusieurs autres améliorations de la plateforme, notamment :

Des résumés et des actions générés par IA pour les rendez-vous enregistrés sur la plateforme afin que les utilisateurs puissent récapituler et analyser plus rapidement les appels

Une appli mobile Android pour compléter l’appli iOS leader de Salesloft

Pour en savoir plus sur les dernières innovations de la plateforme Salesloft, consultez salesloft.com/new-features.

À propos de Salesloft

Salesloft est la première plateforme de flux de travail rémunérateurs basée sur l’IA, qui apporte de la certitude dans chaque action rémunératrice et dans chaque interaction avec les clients. Concluez plus de transactions, anticipez plus précisément et coachez pour réussir dans toute votre organisation. Des milliers d’équipes de vente parmi les meilleures du monde, comme celles de Google, 3M, IBM, Shopify, Square et Cisco, génèrent davantage de revenus avec Salesloft. Pour plus d’informations, consultez salesloft.com.

