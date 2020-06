Rockwell Automation und PTC liefern branchenweit erste Verbesserungen für die FactoryTalk InnovationSuite™ von PTC, zur Vereinfachung und Beschleunigung der digitalen Transformation

Zwei Unternehmen arbeiten zusammen, um Integrationsfähigkeiten zur Vereinfachung der OT/IT-Integration für die kritischsten OT-Datenquellen bereitzustellen, um Connected Enterprise für Kunden zum Leben zu erwecken

MILWAUKEE–(BUSINESS WIRE)–Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) und PTC (NASDAQ: PTC) haben heute strategische Erweiterungen der branchenführenden FactoryTalk InnovationSuite von PTC, angekündigt, um die Anforderungen eines sehr schnell wachsenden, dynamischen industriellen Marktes für digitale Transformation zu erfüllen. Die im Jahr 2018 eingeführte FactoryTalk InnovationSuite von PTC hat bereits eine rasante Akzeptanz bei den Kunden erfahren und dazu beigetragen, die Betriebseffizienz deutlich zu steigern, ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren und die Qualität zu verbessern.

Im Mittelpunkt der jüngsten Verbesserungen steht eine verbesserte OT/IT-Integration, die es den Kunden ermöglicht, operative Echtzeitdaten aus wichtigen Quellen wie Geräten in der Fertigungshalle, Steuerungsplattformen und zeitreihenbasierten historischen Daten sowie Manufacturing Execution Systems (MES) zu kontextualisieren. Durch die automatische Integration der kontextualisierten Daten und der zugrundeliegenden Datenmodelle in industrielle IoT/Analyse-Plattformen wie die PTC ThingWorx®-Plattform sind Kunden in der Lage, die OT/IT-Konvergenz zu vereinfachen, zu automatisieren und zu beschleunigen.

Diese Integrationsfunktionen reduzieren den Aufwand für die Datenbereinigung, -aggregation und -kontextualisierung um bis zu 80 % und beschleunigen so die Umsetzung der digitalen Transformation. Dieser Ansatz pflegt, ergänzt und erweitert außerdem OT-Datenmodelle in IT-Systemen. Diese Datenmodelle und die zugrundeliegenden Informationen können dann für die Entwicklung umfangreicherer analytischer Erkenntnisse und Prognoseergebnisse auf Unternehmensebene genutzt werden.

„Der Kern der Erzielung starker finanzieller Ergebnisse durch digitale Transformation ist die Fähigkeit, Daten in praktisch umsetzbare Einsichten zu verwandeln. Diese neuen Fähigkeiten werden es den Kunden ermöglichen, eine kürzere Time-to-Value und einen höheren ROI zu erzielen“, so Arvind Rao, Director, Product Management im Bereich Information Systems bei Rockwell Automation. „Wir freuen uns sehr, einen weiteren Meilenstein auf diesem gemeinsamen Weg der Innovation mit PTC zu erreichen und als Marktführer für modulare und integrierte Fähigkeiten im Bereich Industrial IoT, Analytik, MES und Augmented Reality anerkannt zu werden.“

„Wir freuen uns über die tiefergehenden Integrationsfähigkeiten der FactoryTalk InnovationSuite von PTC. Noch wichtiger ist jedoch, wie wir die Technologie bei hochwertigen digitalen Anwendungsfällen einsetzen, die unseren Kunden Vorteile im zweistelligen Prozentbereich eröffnen“, so Howard Heppelmann, Divisional Vice President und General Manager, Connected Operations bei PTC. „Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer strategischen Partnerschaft mit Rockwell Automation, um Kunden bei der Beschleunigung und Vereinfachung ihres Weges zum vernetzten Unternehmen zu unterstützen.“

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft der Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um das, was menschlich möglich ist, zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee im US-Staat Wisconsin und beschäftigt rund 23.000 Problemlöser, die in mehr als 100 Ländern für unsere Kunden tätig sind. Weitere Informationen darüber, wie wir The Connected Enterprise in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, finden Sie unter www.rockwellautomation.com.

FactoryTalk und InnovationSuite sind Markenzeichen von Rockwell Automation Inc.

Über PTC (NASDAQ: PTC)

PTC ermöglicht es globalen Herstellern, mit Software, die Produkt- und Dienstleistungsinnovationen vorantreibt, die Betriebseffizienz verbessert und die Mitarbeiterproduktivität steigert, eine Wirkung im zweistelligen Bereich zu erzielen. In Kombination mit einem ausgedehnten Partnernetzwerk bietet PTC seinen Kunden Flexibilität beim Technologieeinsatz, um die digitale Transformation voranzutreiben – vor Ort, in der Cloud oder über seine reine SaaS-Plattform. Bei PTC stellen wir uns eine bessere Welt nicht nur vor, wir machen sie möglich.

ThingWorx ist ein eingetragenes Markenzeichen von PTC Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts

Kolve Byrd



Globale Außenkommunikation



[email protected]

+1 414 382-5465