Riassunto: Soundtrap lancia ‘Soundtrap Capture’, la nuova app musicale per registrazioni collaborative e mobili

Il nuovo strumento, semplice da usare, consente ai creatori musicali di collaborare in tempo reale e di registrare audio di qualità elevata, sempre e ovunque, seguendo la propria ispirazione

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Soundtrap oggi ha lanciato Soundtrap Capture, un’app mobile collaborativa per la registrazione e la creazione musicale all’insegna della mobilità. Dedicata a musicisti e artisti, la nuova app è uno strumento interattivo e semplice da usare che permette di collaborare in tempo reale e di registrare audio di qualità elevata sempre e ovunque, seguendo l’ispirazione. A partire da oggi, Soundtrap Capture è scaricabile gratuitamente in tutto il mondo dall’iOS App Store.

“Questa nuova app è dedicata al 100% alla creatività, in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, mentre si cammina per strada, si beve un caffè al bar o durante le registrazioni in studi professionali. L’app Soundtrap Capture permette agli artisti di collaborare e di creare, subito e ovunque”, ha dichiarato Per Emanuelsson, direttore di Soundtrap presso Spotify.

