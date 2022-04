rf IDEAS prend en charge FIDO2 pour une authentification transparente et sans mot de passe

SCHAUMBURG, Illinois–(BUSINESS WIRE)–rf IDEAS, l’un des principaux fabricants de lecteurs d’identifiants pour l’authentification et l’accès logique, est heureuse d’annoncer que certains modèles de ses familles de lecteurs de cartes OEM, WAVE ID® Plus, WAVE ID® Nano et WAVE ID®, prennent désormais en charge le protocole NFC FIDO2. Cette technologie apporte une authentification transparente et sans mot de passe aux entreprises des secteurs de la finance, de la santé, de l’administration, de la manufacture, de l’éducation, et autres, pour lesquelles la sécurité est critique.





FIDO2 libère les entreprises de la gestion des mots de passe et des risques connexes

FIDO2 offre une authentification sans mot de passe sans limites, pour toute une gamme d’identifiants, d’appareils et de plateformes. Cette norme industrielle en pleine croissance est prise en charge par Microsoft, Google, Apple et tous les principaux services Web et navigateurs.

FIDO2 prend en charge la connexion aux appareils, sites Web et applications à l’aide d’identifiants sans contact, de données biométriques, d’appareils mobiles et de clés de sécurité. Il élimine la nécessité de stocker de manière centralisée des mots de passe qui peuvent être piratés, ainsi que les risques de vol de mots de passe, de phishing et autres attaques dirigées contre l’utilisateur.

rf IDEAS permet l’utilisation de FIDO2 sur les infrastructures de sécurité d’aujourd’hui

Grâce au kit Universal SDK de rf IDEAS®, les lecteurs WAVE ID® fonctionnent avec pratiquement toutes les cartes à puce de proximité et sans contact utilisées à travers le monde. Ces lecteurs prennent également en charge en option le protocole CCID (card chip interface device), offrant une fonctionnalité plug-and-play avec la plupart des plateformes informatiques et des systèmes d’exploitation.

Toute application d’accès logique prenant en charge les lecteurs WAVE ID peut ajouter la possibilité d’utiliser des clés de sécurité et des cartes NFC FIDO2 sans perturbation, tout en conservant une rétrocompatibilité totale. Avec FIDO2, les entreprises peuvent facilement éliminer les mots de passe pour renforcer leur infrastructure de sécurité à facteur unique. L’authentification multifacteur étant en train de devenir la nouvelle norme de sécurité, FIDO2 est idéal pour prendre en charge un accès transparent à l’ensemble des appareils et des données de l’entreprise.

Les lecteurs WAVE ID® avec FIDO2 : un avenir plus productif et plus sûr, dès aujourd’hui

« Depuis sa création, rf IDEAS est un champion du sans mot de passe, offrant une authentification de type tap-and-go (toucher et accéder) pratique qui ne compromet pas la sécurité », a déclaré Gourgen Oganessyan, responsable du marketing produit chez rf IDEAS et représentant de la société auprès de la FIDO Alliance. « Avec l’ajout de la fonctionnalité NFC FIDO2 à nos lecteurs WAVE ID, les utilisateurs de la technologie rf IDEAS peuvent bénéficier de la norme d’authentification sans mot de passe la plus stricte et la plus sécurisée de toute l’industrie. »

Pour en savoir plus FIDO2 et sur les lecteurs WAVE ID, cliquez ici.

À propos de rf IDEAS

rf IDEAS, Inc. est un leader des solutions d’accès logique pour les soins de santé, l’industrie manufacturière, les administrations, le secteur de l’enseignement et les entreprises. Adoptés par des utilisateurs du monde entier et soutenus par les solides partenariats passés par l’entreprise avec les principaux fournisseurs de gestion des identités et des accès, les lecteurs WAVE ID (anciennement pcProx®) de rf IDEAS ouvrent la voie à des solutions innovantes pour l’authentification unique, l’impression sécurisée, le traçage de la présence et l’authentification mobile, tout en prenant en charge pratiquement toutes les technologies d’identification dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.rfIDEAS.com.

rf IDEAS® et WAVE ID® sont des marques déposées de rf IDeas, Inc. Toutes les autres marques de commerce, marques de service ou appellations de produits ou de services appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Megan Flynn



Tél. : 312.573.2220, poste 209



E-mail : [email protected]