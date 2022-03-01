rf IDEAS支援FIDO2，以實現順暢、無密碼身分驗證

伊利諾州紹姆堡–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–領先的身分驗證和邏輯存取認證讀卡機製造商rf IDEAS欣然宣布，其WAVE ID® Plus、WAVE ID® Nano和WAVE ID® Nano OEM讀卡機系列的部分型號現已支援FIDO2 NFC通訊協定。該技術可為金融、醫療、政府、製造業、教育和其他市場中的安全關鍵型企業帶來順暢、無密碼的身分驗證體驗。





FIDO2將企業從密碼管理和風險中解放出來

FIDO2提供無邊界的無密碼身分驗證——跨越各種認證類型、設備和平臺。這是一項迅速發展的產業標準，已經得到Microsoft、Google、Apple以及所有領先網路服務和瀏覽器的支援。

FIDO2支援使用非接觸式認證、生物辨識技術、行動裝置和安全金鑰來登入設備、網站和應用程式。此技術消除了對可能遭受駭客攻擊的集中儲存密碼的需求，也消除了密碼被盜、網路釣魚和其他使用者定向攻擊的風險。

rf IDEAS在當前的安全基礎架構上實現對FIDO2的支援

透過rf IDEAS® Universal SDK，WAVE ID®讀卡機可實現與全球各地正在使用的幾乎所有感應式和非接觸式智慧卡相容。這些讀卡機還可選擇支援卡晶片周邊設備通訊協定(CCID)，為大多數運算平臺和作業系統提供隨插即用功能。

任何支援WAVE ID讀卡機的邏輯存取應用程式都可以在無中斷的情況下增加使用NFC FIDO2安全金鑰和卡的能力，同時保持完全的向後相容。透過使用FIDO2，企業可以輕鬆消除對密碼的使用，從而加強他們的單因素安全基礎架構。隨著多因素驗證成為新的安全標準，FIDO2是支援順暢存取所有企業設備和資料的理想選擇。

支援FIDO2的WAVE ID®讀卡機：即刻邁入更加有效率、安全的未來

rf IDEAS產品行銷經理兼該公司在FIDO聯盟的代表Gourgen Oganessyan表示：「自公司成立以來，rf IDEAS一直是『無密碼』理念的宣導者，在不影響安全的前提下提供方便的感應式身分驗證。隨著我們的WAVE ID讀卡機增添FIDO2 NFC功能，rf IDEAS技術的用戶將可受惠於這一業界功能極為強大、安全性極高的無密碼驗證標準。」

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關於rf IDEAS

rf IDEAS, Inc.是醫療、製造業、政府機構、教育機構和企業使用的邏輯存取解決方案領域的領軍企業。公司的WAVE ID讀卡機（原pcProx®）得到全球用戶信賴，以及與領先的身分存取管理供應商建立的牢固合作夥伴關係的支援。rf IDEAS讀卡機為單一登入、安全列印、出勤追蹤和行動身分驗證提供創新解決方案，支援全球幾乎所有認證。如需瞭解更多資訊，請造訪：www.rfIDEAS.com。

rf IDEAS®和WAVE ID®是rf IDEAS, Inc.的註冊商標。所有其他商標、服務標章和產品或服務名稱均為其各自所有者的財產。

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