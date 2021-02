REPLY: ‘Everything-as-an-interface’ is het nieuwe paradigma dat voortvloeit uit het onderzoek ‘New Interfaces, Zero Interfaces’ van Reply

TURIJN, Italië–(BUSINESS WIRE)–De pandemie heeft de trend van het aannemen van nieuwe interfaces op zowel consumenten- als professioneel gebied versneld, volgens Reply’s nieuwe onderzoek ‘New Interfaces, Zero Interfaces’, gebaseerd op het bedrijfseigen datagestuurde platform Trend SONAR van Reply.

Het onderzoek verkent de ontwikkelingsvooruitzichten van state-of-the-art interfaces die in de nieuwe norm van tegenwoordig op de voorgrond treden, door belangrijke studies, wetenschappelijke artikelen en patenten te analyseren die de afgelopen twee jaar zijn gepubliceerd en deze te integreren met relevante ervaringen van Reply-klanten.

Smartphones en hun besturingssystemen maken al bijna 15 jaar compleet nieuwe ervaringen mogelijk; 5G, high-speed connectiviteit en edge computing zullen nu een verdere boost geven aan gebruikersinterfacetechnologieën zoals wearables, slimme luidsprekers, ruimtelijke 3D-interfaces, multimodale en hersencomputerinterfaces.

“Bedrijven zullen meer gepersonaliseerde en emotionele interacties met klanten ontwikkelen, evenals nieuwe mogelijkheden voor de analyse en visualisatie van informatie,” aldus Filippo Rizzante, CTO Reply. “Als we kijken naar de gevolgen van de pandemie voor de interfaces die we vandaag de dag gebruiken, zijn er twee trends die we meer dan andere zien groeien: een grotere vraag naar gezondheidszorg op afstand en de noodzaak om aanraakinterfaces te verminderen”.

Voice is de snelst groeiende interface, dankzij het veelvuldig gebruik in het dagelijks leven via slimme luidsprekers en auto’s. Het wordt ook steeds vaker gebruikt voor marketingdoeleinden, waardoor populaire merken letterlijk rechtstreeks met consumenten kunnen spreken – een veel intiemere band dan die van traditionele touchpoints.

Industrieën zoals de farmaceutische branche, mode, onroerend goed en de reissector implementeren geleidelijk extended reality-technologieën via mobiele apps of speciale headsets. Extended Reality zal de training en samenwerking op de werkplek aanzienlijk verbeteren en teams veel betere manieren bieden om ideeën en gedachten met elkaar in contact te brengen en te delen in zowel Virtual als Augmented Reality.

Wearables worden steeds relevanter op het gebied van interfaces voor dagelijks gebruik. Ringen, brillen en ‘hearables’ kunnen worden verbonden met slimme assistenten om te helpen bij het dagelijks leven en om gedrag te monitoren. In combinatie met smartwatches van de volgende generatie, zouden dit soort wearables het eerste volledig alternatieve, onafhankelijke consumentenecosysteem voor de smartphone kunnen worden.

Met blikcontrole en eye-tracking kunnen mensen machines controleren en ermee communiceren en inteageren op basis van oogbewegingspatronen, fixaties en pupilreacties. Brain-computer interface (BCI)-technologie is ook aan het versnellen. De focus is nog steeds overwegend medisch en wetenschappelijk, maar de verspreiding ervan naar andere gebieden neemt toe, waardoor de scheidslijn tussen computergebruik en biologie vervaagt.

In de mobiliteitsindustrie zullen nieuwe interfaces een cruciale rol spelen voor de veiligheid en beveiliging van voertuigbestuurders en voetgangers, waarbij nieuwe slimme technologieën worden gebruikt om de veiligheid en communicatie met andere weggebruikers te verbeteren. Nieuwe interfaces zullen auto’s en vrachtwagens ook meer aanpasbaar en voorspellend maken. Bovendien zal autonoom rijden een grotere ontwikkeling van entertainment en reclame in voertuigen mogelijk maken.

Retailgerelateerde interface-ontwikkeling ondergaat ook seismische verschuivingen. Hierdoor kunnen shoppers genieten van de voordelen van fysiek winkelen – tactiel, sensorisch en sociaal – in digitale virtuele ruimtes die wrijvingsloos en comfortabel winkelen mogelijk maken, terwijl klantenwerving, retentie en loyaliteit naar nieuwe hoogten worden gestimuleerd. Het gebruik van op kunstmatige intelligentie gebaseerde en conversationele interfaces zal het aanpassen verfijnen en afstemmen op de behoeften van de individuele klant. AI en digitale technologieën zorgen voor meer personalisatie voor klanten, van inspiratie tot het aanpakken van maat- en aanpassingsproblemen in de moderetail.

Met toenemende sensorintegratie en natuurlijke integratie in de omringende wereld, zullen interfaces onzichtbaar verweven zijn met het dagelijkse leven en werkomgevingen, alles in een interface veranderen, naadloos met elkaar communiceren en de menselijke cognitie en zintuigen uitbreiden.

Download voor meer inzichten het volledige onderzoek ‘New Interfaces, Zero Interfaces’. Dit nieuwe onderzoek maakt deel uit van de reeks Reply Market Research, waaronder de recente ‘From Cloud to Edge’ en ‘Rebooting Longevity’.

