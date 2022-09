Rebel Girls faz parceria com Adonde Media para versão em espanhol da premiada série de áudio “Goodnight Stories for Rebel Girls”

Participam da produção Gloria Estefan, Karla Souza, Ilia Calderón, Natalia Reyes, Lila Downs e mais.

A primeira temporada estreia no dia 15 de setembro em ninasrebeldespodcast.com

LOS ANGELES (EUA)–(BUSINESS WIRE)–Rebel Girls, a premiada marca mundial de empoderamento feminino, fez uma parceria com a Adonde Media para lançar Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, uma versão em espanhol de sua célebre série de áudio (“Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes”, em português). O podcast, produzido e distribuído pela Adonde Media, conta as histórias empoderadoras de mulheres extraordinárias que quebram barreiras no mundo todo e ao longo da história até os dias atuais.

A primeira temporada apresenta um elenco de 10 latinas icônicas e poderosas. Os episódios serão os seguintes:

A cantora, produtora e compositora de renome mundial Gloria Estefan contará a história e o legado de Celia Cruz , a Rainha da Salsa.

contará a história e o legado de , a Rainha da Salsa. Ilia Calderon, a primeira afro-latina a apresentar as notícias em uma grande rede hispânica nos EUA, emprestará sua voz para narrar a vida da comunicadora e estrela midiática Oprah Winfrey .

a primeira afro-latina a apresentar as notícias em uma grande rede hispânica nos EUA, emprestará sua voz para narrar a vida da comunicadora e estrela midiática . A ativista e grande defensora da imigração Lorella Praeli relatará a história da vice-presidente dos EUA Kamala Harris e sua fascinante jornada até a Casa Branca.

relatará a história da vice-presidente dos EUA e sua fascinante jornada até a Casa Branca. Eglantina Zingg , a ousada modelo, apresentadora de TV e ativista, contará a história de Lady Gaga , sua carreira na indústria da música e seu excelente trabalho de apoio à saúde mental das pessoas jovens.

, a ousada modelo, apresentadora de TV e ativista, contará a história de , sua carreira na indústria da música e seu excelente trabalho de apoio à saúde mental das pessoas jovens. A atriz, produtora e ambientalista Natalia Reyes nos transportará para a Tanzânia para explicar a saga de Jane Goodall , a primatóloga mais famosa do mundo.

nos transportará para a Tanzânia para explicar a saga de , a primatóloga mais famosa do mundo. Isidora Guzman , uma das mais jovens ativistas contra a discriminação por deficiência no Chile, levará o público ao Paquistão para contar a história da vencedora do Prêmio Nobel da Paz e ativista da educação Malala Yousafzai .

, uma das mais jovens ativistas contra a discriminação por deficiência no Chile, levará o público ao Paquistão para contar a história da vencedora do Prêmio Nobel da Paz e ativista da educação . A vida de Ruth Bader Ginsburg , a inspiradora juíza da Suprema Corte dos EUA que lutou incansavelmente pelos direitos das mulheres, será narrada pela CEO e empresária Ana Flores , uma empresária poderosa que trabalha para elevar as latinas dos EUA.

, a inspiradora juíza da Suprema Corte dos EUA que lutou incansavelmente pelos direitos das mulheres, será narrada pela CEO e empresária , uma empresária poderosa que trabalha para elevar as latinas dos EUA. A cientista e promotora educacional argentina Valeria Edelsztein emprestará sua voz à história revolucionária da atriz e inventora Hedy Lamarr.

emprestará sua voz à história revolucionária da atriz e inventora A história da amada artista Frida Kahlo será narrada pela inspiradora cantora, compositora e ativista mexicana Lila Downs .

será narrada pela inspiradora cantora, compositora e ativista mexicana . Ex-ginasta olímpica júnior e agora superestrela de Hollywood, a atriz mexicana Karla Souza narra a história de Naomi Osaka, a tenista de renome mundial que luta para normalizar a discussão sobre depressão e saúde mental.

Quando perguntada sobre a importância de estender a missão Rebel Girls para um podcast em espanhol, Karla Souza disse: “Acho importante se ver na tela, nos livros ou nas histórias em que as mulheres se apoiam, e encontramos força na irmandade para enfrentar os desafios ao longo do caminho”.

“Desde o início, nossa missão na Adonde Media foi expandir quem pode ouvir histórias poderosas em áudio”, afirmou Martina Castro, CEO da Adonde Media e produtora executiva do podcast. “Não apenas as meninas e meninos de língua espanhola agora poderão ouvir essas importantes histórias de mulheres pioneiras ao longo da história, mas também todas as pessoas jovens que estão aprendendo espanhol agora podem acessar essas histórias para melhorar sua compreensão auditiva e conhecimento cultural em seu novo idioma – tudo isso de graça.”

“Com dois milhões de cópias dos livros da Rebel Girls vendidas em espanhol, é uma grande satisfação fazer esta parceria com a Adonde Media para oferecer agora nossos episódios de podcast também em espanhol. É emocionante ver mulheres como Gloria Estefan e Lorella Praeli, cujas histórias empoderadoras que contamos em nossos livros e podcast, emprestam suas vozes a essas novas versões”, comentou Jes Wolfe, CEO da Rebel Girls.

Todos os episódios da temporada estarão abertos e disponíveis no Spotify, Apple e em todas as outras plataformas de podcast. Além disso, episódios selecionados de Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes serão apresentados no aplicativo da Rebel Girls.

Sobre a Rebel Girls

Rebel Girls é uma marca global multiplataforma de empoderamento dedicada a ajudar a criar a geração de meninas mais inspirada e confiante por meio de conteúdo, experiências, produtos e comunidade. Fruto de um livro infantil best-seller internacional, a Rebel Girls amplifica as histórias de mulheres extraordinárias da vida real ao longo da história, geografia e campo de excelência. Com uma comunidade crescente de 20 milhões de garotas rebeldes em mais de 100 países, a marca interage com a Geração Alpha por meio de sua série de livros, seu app, eventos e mercadorias. Até o momento, vendemos mais de 8 milhões de livros em 49 idiomas e alcançamos 18 milhões de escutas de áudio digital. O reconhecimento da Rebel Girls inclui a participação na lista de best-sellers do The New York Times, o prêmio Apple Design Award for Social Impact 2022, vários Webby Awards na categoria Família, Crianças e Educação, a Common Sense Media Selection e uma indicação ao iHeart Media Podcast, entre muitos outros. Mais informações em rebelgirls.com.

Sobre a Adonde Media

A Adonde Media é a empresa de produção de podcasts multilíngue e global por trás de podcasts como “Duolingo Spanish”, “TED en Español”, “El Verdadero Robo del Siglo”, “Emprendedores con Luis Von Ahn”, “Canción Exploder”, “Vivo Songbook” e “Después de Ayotzinapa”, entre outros. Para saber mais sobre a Adonde Media e suas produções, acesse adondemedia.com.

