ReadSpeaker VoiceLab bouwt custom voice voor Sonos Voice Control

Sonos gebruikt de toonaangevende expertise van ReadSpeaker op het gebied van tekst-naar-spraak om de UX van Sonos Voice Control (SVC) te verbeteren

BOSTON, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–Sonos is wereldleider in geluidservaringen, ReadSpeaker de onafhankelijke en meest betrouwbare digitale spraakpartner voor bedrijven overal ter wereld. Sonos laat vandaag weten dat het ReadSpeaker VoiceLab een unieke stem gaat ontwikkelen voor Sonos Voice Control, de voice assistent van het bedrijf. Sonos’ keuze is gebaseerd op de aantoonbare ervaring en expertise van ReadSpeaker op het gebied van geavanceerde, door kunstmatige intelligentie gestuurde tekst-naar-spraak.

De voice assistent: geautomatiseerd en toch persoonlijk

Steeds meer toonaangevende consumentenmerken willen de klantervaring verrijken met hun eigen voice assistent die geautomatiseerd consistent merkgerichte interacties biedt die persoonlijk en betrokken aanvoelen. Bedrijven met een vooruitstrevende strategie die de privacy van hun klanten serieus nemen, zoals Sonos, begrijpen hoe belangrijk een digitale, door kunstmatige intelligentie gestuurde stem is. Voor de groei van hun bedrijf, én om te blijven voldoen aan de behoeften en verwachtingen van consumenten – ook als deze snel veranderen.

De stem van Giancarlo Esposito als branded voice van Sonos

Het ReadSpeaker VoiceLab leidde het ontwikkelingsproces. Allereerst de opnamen met de beroemde acteur Giancarlo Esposito als stemacteur. Daarna het verwerken van de opgenomen data en het trainen van Deep Neural Networks (DNN) met die data. Ook de kwaliteitsbewaking gedurende het gehele traject en de uiteindelijke levering behoren tot het ontwikkelingsproces. Voor het maken van een hoogwaardige digitale stem moet de stemacteur tijdens de opnamen uiterst consistent zijn in zijn uitspraak, met name wat betreft articulatie en stijl. De experts van het ReadSpeaker VoiceLab werkten daarom in elke fase van het proces nauw samen met Esposito.

Het was een grote uitdaging om te zorgen dat deze custom voice ook niet-standaard tekst die kenmerkend is voor de muziekbranche, waaronder track- en albumgegevens van artiesten in verschillende talen, op de juiste wijze zal interpreteren en uitspreken. Om de spraakweergave voor dit zeer uitgebreide domein te optimaliseren, werkte het VoiceLab-team intensief samen met Sonos en Esposito.

Gemak als doel, privacy als basis

Sonos Voice Control is een volledig nieuwe spraakervaring die snelle, nauwkeurige handsfree bediening van je muziek en Sonos-systeem mogelijk maakt én je privacy waarborgt. Het systeem is dan ook ontworpen met het oog op die privacy. Daarbij is het de makkelijkste manier om muziek af te spelen, waarbij je je gehele Sonos-systeem met alleen je stem kunt bedienen. Sonos Voice Control kan op elke voice-bestuurbare Sonos-luidspreker worden gebruikt en verwerkt verzoeken óp het apparaat. Audio of transcripten worden dus niet naar de cloud gestuurd, opgeslagen, beluisterd of gelezen.

Vanaf 1 juni in de VS, Europa volgt

Sonos Voice Control is vanaf 1 juni beschikbaar in de Verenigde Staten – later dit jaar in Frankrijk – op alle Sonos-producten met spraakfunctionaliteit. Meteen vanaf de lancering is de functie compatibel met Sonos Radio, Apple Music, Amazon Music, Deezer en Pandora. Later volgen meer diensten en markten.

“ReadSpeaker was om verschillende redenen de perfecte keuze om de custom voice voor Sonos Voice Control te ontwikkelen. Een daarvan was dat ze nauw met ons samen konden werken, van de ontwikkelingsfase tot de levering”, aldus Joseph Dureau, Vice President van Voice Experience bij Sonos. “De aanpak van ReadSpeaker voor unieke branded voices is innovatief en ontzettend uitgebreid, en dat is precies wat we voor dit project nodig hadden. Daarnaast hebben we gedurende het project nauw samengewerkt met de specialisten van hun taalkundige team.”

“Steeds meer bedrijven ontdekken dat een branded voice, net als een visueel logo, bij elk contactmoment zorgt dat interacties merkgericht zijn en de betrokkenheid van de consument bij het merk vergroten. Ons VoiceLab ontwikkelt stemmen die bij hun merk passen en voor unieke ervaringen zorgen”, zegt Roy Lindemann, CMO en CCO EMEA, bij ReadSpeaker. “Nu meer en meer consumenten bij dagelijkse taken, van aankopen doen tot afspeellijsten kiezen, communiceren met een voice assistant, worden custom voices steeds belangrijker om realtime een kwalitatieve, persoonlijke klantervaring te bieden. Door met Sonos samen te werken, konden we opnieuw de stem van een bedrijf op een uitdagende en innovatieve manier tot leven brengen.”

Bekijk hier de ‘behind the scenes’-video over de custom voice voor SVC: https://www.youtube.com/watch?v=vwJ8Ub10arQ

Ga naar www.readspeaker.ai/solutions/custom-text-to-speech-tts-voices/ voor meer informatie over het ReadSpeaker VoiceLab.

Over ReadSpeaker

ReadSpeaker is de meest betrouwbare, onafhankelijke partner voor digitale spraak voor bedrijven, instellingen en organisaties van over de hele wereld. Met meer dan 20 jaar ervaring loopt ReadSpeaker voorop in het ontwikkelen en leveren van door kunstmatige intelligentie (AI) gestuurde tekst-naar-spraakoplossingen die digitale content toegankelijker maken en interacties met technologie gebruiksvriendelijker en interessanter. Natuurlijk staat wij ook voor een deskundige klantondersteuning. De flexibele oplossingen, zowel in de cloud als on-premise, bieden meer dan 110 expressieve en realistische synthetische stemmen in meer dan 35 talen. Onze oplossingen kunnen worden geïntegreerd in elke applicatie en elk apparaat. Het bedrijf is 100% toegewijd aan dataprivacy en heeft tot nu toe wereldwijd meer dan 10.000 spraakapplicaties mogelijk gemaakt.

Readspeaker.ai – het ReadSpeaker-merk voor het ontwerpen van digitale stemmen – helpt bedrijven en ontwikkelaars om de klantervaring te verbeteren en de verkoop te stimuleren. Een branded voice stem zorgt bij elk contactmoment voor merkgerichte interacties die de betrokkenheid van de consument bij het merk vergroten. Ga naar readspeaker.ai voor meer informatie en volg het bedrijf op Twitter en LinkedIn.

