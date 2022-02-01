ReadSpeaker VoiceLab為Sonos語音控制自訂語音提供支援

Sonos利用ReadSpeaker業界領先的自訂語音專長來提升Sonos語音控制(SVC)體驗

波士頓–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–深受全球企業信賴的獨立數位語音合作夥伴ReadSpeaker今天宣佈，全球首屈一指的聲音體驗公司 Sonos已選擇ReadSpeaker VoiceLab為該品牌的語音助手產品——Sonos語音控制(Sonos Voice Control, SVC)創建自訂語音。Sonos選擇ReadSpeaker的自訂語音製作部門VoiceLab，是看中了該公司在人工智慧驅動的先進文字到語音方面所擁有的成熟經驗和專長。

眾多一流的消費品牌有意開發自己的語音助手，以提供始終與品牌調性相符、個人化、富有吸引力的自動化客戶體驗。像Sonos這樣具有遠見策略和致力於保護消費者隱私的品牌，深知人工智慧驅動的數位語音在協助擴大自身業務和迎合消費者需求與期望方面的更廣泛重要性，即使它們迅速演變。

ReadSpeaker VoiceLab在此次合作中管理開發流程，包括邀來Giancarlo Esposito錄音，處理錄製的資料，針對這些資料訓練深度神經網路(DNN)模型，並管理品質管制、交付和所有必要的品質保證步驟。自訂語音要求以極為一致的方式傳遞語音，因此需優先考慮準確的發音和風格。考慮到製作此類自訂語音所需的錄音技術細節，ReadSpeaker VoiceLab專家在整個流程的每個階段始終與Esposito密切合作。

開發這種自訂語音的關鍵挑戰是，它需要理解和讀出音樂產業常見的非標準文字內容。同樣關鍵的是，該助手必須能夠讀取藝人的原聲帶或專輯的多種語言資訊。VoiceLab團隊與Sonos和Esposito密切合作，力求為這一範圍廣泛的領域促進語音輸出最佳化。

Sonos語音控制是全新的語音體驗，可以快速、準確地控制音樂和Sonos系統，無需動手操作，並提供無可比擬的隱私保護。Sonos語音控制以隱私保護為設計核心，是極其簡單的音樂控制方式，僅需使用您的聲音就能完全控制Sonos系統。Sonos語音控制運行於任何具有語音功能的Sonos音箱中，完全在裝置上處理請求。任何音訊或文字記錄都不會發送到雲端，也不會被任何人儲存、收聽或讀取。Sonos語音控制於6月1日起在美國率先上市，隨後於今年稍晚在法國上市。它適用於所有具有語音功能的Sonos產品，推出後可與Sonos Radio、Apple Music、Amazon Music、Deezer和Pandora相容。之後，將推出更多服務和進入更多市場。

Sonos語音體驗副總裁Joseph Dureau表示：「我們選擇ReadSpeaker為Sonos語音控制提供自訂語音的原因很多，其中最重要的是他們能夠從開發階段一直到交付全程都與我們密切合作。ReadSpeaker的自訂語音方案極具創新性，而且非常全面——這正是我們對這個專案的要求，而且該公司的專業語言團隊在整個專案中一直為我們提供關鍵指導。」

ReadSpeaker歐洲、中東及非洲區行銷長兼內容長Roy Lindemann表示：「各大品牌越來越意識到，自訂語音就像視覺標誌一樣，可確保在各個接觸點之間進行持續有吸引力的品牌互動。正因如此，我們的VoiceLab正在開發能夠詮釋品牌個性的語音，並創造獨樹一格的體驗。隨著越來越多的消費者每天利用數位語音進行購物和選擇收聽播放清單等一切活動，擁有訂製品牌語音正在成為即時提供優質、個人化客戶體驗的籌碼。與Sonos合作即表示我們正在以令人振奮的創新方式，幫助又一個品牌的聲音走進生活。」

如欲觀看SVC自訂語音的「幕後花絮」影片，請點選此處：https://www.youtube.com/watch?v=vwJ8Ub10arQ。

如需有關ReadSpeaker VoiceLab的更多資訊，請造訪www.readspeaker.ai/solutions/custom-text-to-speech-tts-voices/。

關於ReadSpeaker：

ReadSpeaker是深受全球品牌、機構和組織信賴的獨立數位語音合作夥伴。憑藉20餘年來累積的經驗，ReadSpeaker的人工智慧支援型文字到語音解決方案和專業協助提高了數位內容的可及性，並使用戶與科技的互動更加人性化和更吸引人。公司靈活的雲端解決方案和就地部署解決方案為任何應用程式或裝置提供110種富有表現力的仿人合成聲音，支援35種以上的語言。公司一貫堅持其對資料隱私的堅定承諾，迄今已應用於全球超過1萬個語音應用程式。

ReadSpeaker的數位語音設計品牌readspeaker.ai透過在各個接觸點持續進行吸引人且彰顯品牌調性的互動，幫助機構、整合商和開發人員提升客戶體驗，並帶動銷售。欲瞭解更多資訊，請造訪readspeaker.ai，並在Twitter和LinkedIn上關注公司。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

ReadSpeaker：

Victoria Newell



V2 Communications（代表ReadSpeaker）



[email protected]