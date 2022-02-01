ReadSpeaker VoiceLab为搜诺思语音控制定制语音提供支持

搜诺思利用ReadSpeaker业界领先的定制语音专长增强搜诺思语音控制(SVC)体验

波士顿–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–深受全球企业信赖的独立数字语音合作伙伴ReadSpeaker今天宣布，全球领先的声音体验公司搜诺思(Sonos)已选择ReadSpeaker VoiceLab为该品牌的语音助手产品——搜诺思语音控制(Sonos Voice Control, SVC)创建量身定制的语音。搜诺思之所以选择ReadSpeaker的定制语音制作部门VoiceLab，是看中了该公司在人工智能驱动的先进文本到语音方面所拥有的成熟经验和专长。

众多领先的消费品牌有意开发自己的语音助手，以提供始终与品牌调性相符、个性化、富有吸引力的自动化客户体验。像搜诺思这样具有远见战略和致力于保护消费者隐私的品牌，深知人工智能驱动的数字语音在帮助扩大自身业务和满足消费者需求与期望方面的更广泛重要性，即使它们在迅速演变。

ReadSpeaker VoiceLab在此次合作中管理了开发流程，包括盛邀Giancarlo Esposito录音，处理录制的数据，针对这些数据训练深度神经网络(DNN)模型，并管理质量控制、交付和所有必要的质量保证步骤。自定义语音要求以极为一致的方式传递语音，因此需优先考虑准确的发音和风格。考虑到制作此类自定义语音所需的录音的技术细节，ReadSpeaker VoiceLab专家在整个过程的每个环节始终与Esposito密切合作。

开发这种定制语音的一项关键挑战是，它需要理解和读出音乐产业常见的非标准的文本内容。同样关键的是，该助手必须能够读取艺人的原声带或专辑的多种语言信息。VoiceLab团队与搜诺思和Esposito进行了密切合作，力求为这一范围广泛的领域优化语音输出。

搜诺思语音控制是一种全新的语音体验，可以快速、准确地控制音乐和搜诺思系统，无需动手操作，并提供无可比拟的隐私保护。搜诺思语音控制以隐私保护为设计核心，是极其简单的音乐控制方式，仅需通过您的语音就能完全控制搜诺思系统。搜诺思语音控制运行于任何具有语音功能的搜诺思音箱中，完全在设备上处理请求。任何音频或文字记录都不会被发送到云端，也不会被任何人存储、收听或读取。搜诺思语音控制于6月1日起在美国率先上市，随后于今年晚些时候在法国上市。它适用于所有具有语音功能的搜诺思产品，推出后可与Sonos Radio、Apple Music、Amazon Music、Deezer和Pandora兼容。之后，将推出更多服务和进入更多市场。

搜诺思语音体验副总裁Joseph Dureau表示：“我们选择ReadSpeaker为搜诺思语音控制提供定制语音的原因有很多，其中最重要的是他们能够从开发阶段一直到交付全程都与我们紧密合作。ReadSpeaker的定制语音方案极具创新性，而且非常全面——这正是我们对这个项目的要求，而且该公司的专业语言团队在整个项目中一直为我们提供关键指导。”

ReadSpeaker欧洲、中东及非洲区首席营销官兼首席内容官Roy Lindemann表示：“各大品牌越来越意识到，定制语音就像视觉标识一样，可确保在各个触点之间进行持续有吸引力的品牌互动。正因如此，我们的VoiceLab正在开发能够诠释品牌个性的语音，并创造独树一帜的体验。随着越来越多的消费者每天利用数字语音进行购物和选择收听哪个播放列表等一切活动，拥有一种定制品牌语音正在成为实时提供优质、个性化客户体验的筹码。通过携手搜诺思，我们正在帮助又一个品牌的声音以一种令人兴奋的创新方式走进生活。”

如需观看SVC定制语音的“幕后花絮”视频，请点击此处：https://www.youtube.com/watch?v=vwJ8Ub10arQ。

如需获取有关ReadSpeaker VoiceLab的更多信息，请访问www.readspeaker.ai/solutions/custom-text-to-speech-tts-voices/。

关于ReadSpeaker：

ReadSpeaker是深受全球品牌、机构和组织信赖的独立数字语音合作伙伴。凭借20余年来积累的经验，ReadSpeaker的人工智能支持的文本到语音解决方案和专业协助提高了数字内容的可及性，并使用户与技术的互动更加人性化和更吸引人。公司灵活的云解决方案和本地解决方案为任何应用或设备提供110种富有表现力的仿人合成声音，支持35种以上语言。公司一贯坚持其对数据隐私的坚定承诺，迄今已应用于全球超过1万个语音应用。

ReadSpeaker的数字语音设计品牌readspeaker.ai通过在各个触点持续进行吸引人且彰显品牌调性的互动，帮助机构、集成商和开发人员提高客户体验，并推动销售。欲了解更多信息，请访问readspeaker.ai，并在Twitter和LinkedIn上关注公司。

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