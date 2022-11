Quantfury lancia la modalità di trading frazionario per azioni, ETF e commodity

NASSAU, Bahamas–(BUSINESS WIRE)–Quantfury Trading Limited (“Quantfury”), broker globale che offre trading e investimenti senza commissioni a prezzi spot in tempo reale presso le borse mondiali e delle criptovalute, oggi annuncia il lancio della modalità di trading frazionario su oltre 1.500 azioni, ETF e future su commodity disponibili per la contrattazione sulla piattaforma Quantfury. I clienti del broker ora possono acquistare e vendere quote frazionarie di ogni azione, ETF e future su commodity a prezzi spot in tempo reale presso le borse valori di Stati Uniti ed Europa, a zero commissioni e spese di prestito, per una migliore esperienza di trading e di investimento.

“Quantfury sta promuovendo ulteriormente le sue impareggiabili condizioni di trading e investimento per renderle ancora più disponibili per i clienti in tutto il mondo”, ha commentato Daniel Muvdi, responsabile mercati di Quantfury. “Il trading frazionario apre ancora più opportunità di contrattazione per la nostra platea globale di oltre 400.000 utenti”.

La modalità di trading frazionario è immediatamente disponibile su tutte le piattaforme di trading di Quantfury, come iOS e Android, e sulla piattaforma web di Quantfury. Saranno idonei per il trading frazionario tutti i titoli, le commodity e gli ETF quotati sulla piattaforma Quantfury, indipendentemente dal volume medio giornaliero o dalla capitalizzazione di mercato.

Informazioni su Quantfury

Quantfury è un broker globale che offre trading e investimenti a zero commissioni a prezzi spot in tempo reale presso le borse mondiali e di criptovalute. Fondata nel 2017 da un gruppo di trader, esperti di algoritmi e professionisti dell’apprendimento automatico, Quantfury si propone di cambiare a livello globale le pratiche indebite del settore del trading rivolto ai privati e di renderlo conveniente, equo e trasparente. Secondo dati aggiornati al 2022, Quantfury conta più di 400.000 utenti in oltre 56 paesi. Quantfury non è disponibile negli Stati Uniti, in Canada, alle Bahamas e nelle Isole Vergini Britanniche.

Per ulteriori informazioni visitare il sito https://quantfury.com/

Contacts

Contatto con i media



Bernardo Soriano



Gregory FCA per Quantfury



Telefono: 914-656-3880



Email: [email protected]