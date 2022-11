Quantfury lanceert fractionele handelswijze voor aandelen, ETF’s en grondstoffen

NASSAU, Bahamas–(BUSINESS WIRE)–Quantfury Trading Limited (“Quantfury”), een wereldwijde makelaar die commissievrij handelen en beleggen biedt tegen realtime spotprijzen van wereldwijde en crypto-beurzen, kondigde vandaag de lancering aan van de fractionele handelsmodus met meer dan 1500 aandelen, ETF’s en commodity futures contracten beschikbaar om te verhandelen op het Quantfury-platform. Quantfurians kunnen nu fractionele aandelen kopen en verkopen van alle aandelen, ETF’s en commodity futures contracten tegen hun realtime spotprijzen van de Amerikaanse en Europese beurzen met nul commissies en leenkosten, wat een verbeterde handels- en investeringservaring oplevert.

“Quantfury bevordert haar ongeëvenaarde handels- en investeringsvoorwaarden verder door alles nog betaalbaarder te maken voor Quantfurians,” aldus Daniel Muvdi, hoofd Markets bij Quantfury. “De fractionele handelsmodus opent meer handelsmogelijkheden voor het wereldwijde Quantfury-publiek van meer dan 400.000 Quantfurians.”

De fractionele handelsmodus is per direct beschikbaar op alle Quantfury-handelsplatformen, inclusief iOS, Android en op het Quantfury-webplatform. Alle aandelen, ETF’s en grondstoffen genoteerd op het Quantfury-platform, ongeacht het gemiddelde dagelijkse volume of market cap, komen in aanmerking voor fractionele handel.

Over Quantfury

Quantfury is een wereldwijde makelaar die commissievrij handelen en beleggen biedt tegen realtime spotprijzen van wereldwijde en crypto-beurzen. Quantfury is in 2017 opgericht door een groep handelaren, quants en professionals op het gebied van machine learning. Het is de missie van Quantfury om de uitbuitende sector voor retailhandel wereldwijd te veranderen, zodat deze kosteneffectief, eerlijk en transparant wordt. Vanaf 2022 heeft Quantfury meer dan 400.000 gebruikers in meer dan 56 landen. Quantfury is niet beschikbaar in de Verenigde Staten, Canada, de Bahama’s en de Britse Maagdeneilanden.

Ga voor meer informatie naar:https://quantfury.com/

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersoon voor de media



Bernardo Soriano



Gregory FCA voor Quantfury



Tel.: 914-656-3880



E-mail: [email protected]