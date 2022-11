Quantfury apresenta modo de negociação fracionária para ações, ETFs e commodities

NASSAU, Bahamas–(BUSINESS WIRE)–Quantfury Trading Limited (“Quantfury”), uma corretora internacional que oferece negociação sem comissões e investimentos com preços à vista em tempo real de bolsas mundiais e criptográficas, anunciou hoje o lançamento do modo de negociação fracionária com mais de 1.500 ações, ETFs e contratos futuros de commodities disponíveis para negociação na plataforma Quantfury. Os Quantfurians agora podem comprar e vender ações fracionárias de todas as ações, ETFs e contratos futuros de commodities em seus preços à vista em tempo real nas bolsas dos EUA e da Europa com zero comissões e taxas de empréstimos, propiciando uma melhor experiência de negociação e investimento.

“A Quantfury está avançando ainda mais em suas condições inigualáveis de negociação e investimento, que a tornam ainda mais acessível aos quantfurianos”, disse Daniel Muvdi, Chefe de Mercado da Quantfury. “O modo de negociação fracionária abre mais oportunidades de negociação ao público mundial da Quantfury de mais de 400.000 quantfurianos.”

O modo de negociação fracionária está disponível imediatamente em todas as plataformas de negociação da Quantfury, incluindo iOS, Android e na plataforma web da Quantfury. Todas as ações, ETFs e commodities cotadas na plataforma Quantfury, independentemente do volume médio diário ou capitalização de mercado, serão elegíveis para negociação fracionária.

Sobre a Quantfury

A Quantfury é uma corretora internacional que oferece negociação sem comissões e investimentos com preços à vista em tempo real de bolsas mundiais e criptográficas. Fundada por um grupo de traders, quants e profissionais de aprendizagem automática em 2017, a missão da Quantfury é mudar o setor de comércio varejista explorador a nível mundial, tornando-o econômico, justo e transparente. Em 2022, a Quantfury tinha mais de 400.000 usuários em mais de 56 países. A Quantfury não está disponível nos EUA, Canadá, Bahamas e Ilhas Virgens Britânicas.

Para mais informação, acesse https://quantfury.com/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

