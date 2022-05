QCT maakt de 5G-belofte waar met innovatieve edge-infrastructuren en 5G-oplossingen

Inschakeling van alomtegenwoordige computerkracht en connectiviteit





SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Quanta Cloud Technology (QCT), een toonaangevende leverancier van hardware-oplossingen voor datacenters, heeft vandaag details bekendgemaakt over haar deelname aan het Big 5G Event 2022 dat van 16 t/m 18 mei ter plaatse wordt gehouden in het Austin Convention Center in Austin, Texas. QCT zal 5G-infrastructuur en oplossingsdemo’s presenteren op stand #300 voor zowel openbare als particuliere netwerken en haar nieuwste inzichten delen tijdens het evenement.

Om de steeds groter wordende computer- en netwerkbehoeften aan de telco-edge te ondersteunen, toont QCT haar nieuwste QuantaEdge-producten en -oplossingen die worden aangedreven door Intel Xeon-SP- en Xeon-D-processors en die zich uitstrekken over ‘carrier-grade’ 5G-systemen, edge-servers en radio-eenheden die cloud-native zijn om maximale inzetflexibiliteit te bieden.

Hoogtepunten van de QCT-demo zijn onder meer:

QuantaEdge EGD33B-WT – een edge server van de volgende generatie met paalbevestiging voor buitenshuis ontworpen voor vRAN/MEC-praktijktoepassingen, met een hypermodern thermisch ontwerp, verbeterde poortdichtheid en verbeterd geheugen in een compact chassis. Het boekenplankontwerp kan tot 6 DU’s op een enkele pool ondersteunen, met geïntegreerde IO en beheer.

QCT OmniPOD – samengesteld uit een OmniCore-kernnetwerk, OmniRAN-toegangsnetwerk en OmniView-netwerkbeheersysteem, voldoet deze oplossing niet alleen aan meerdere internationale normen voor de telecommunicatie-industrie, maar biedt ook hogere bandbreedte en instelbare datatransmissiesnelheden, ter ondersteuning van verschillende toepassingen in slimme productie, gezondheidszorg en steden. volledige productlijn die kern, RAN en beheer omvat middelgrote/grootschalige en single-site/multi-site enterprise 5G-implementatiemogelijkheden die kunnen worden aangepast voor specifieke scenario’s

SmartX 5G-praktijktoepassingen en -demo’s – leer uit de eerste hand hoe volledige 5G-oplossingen van QCT, in samenwerking met hun toonaangevende ecosysteem van partners, voor slimme productie, beveiliging/veiligheid, automatisering en kwaliteitscontrole kunnen zorgen door augmented reality- en AI-technologieën te integreren in de dagelijkse bedrijfsvoering.

QCT-experts zullen beschikbaar zijn op stand #300 om hun 5G-traject en -implementaties voor meerdere klant-POC’s in verticale sectoren zoals productie, landbouw en entertainment te delen. Meer informatie op: https://go.qct.io/telco/join-qct-at-the-big-5g-event-2022/

Over Quanta Cloud Technology (QCT)

Quanta Cloud Technology (QCT) is een wereldwijde leverancier van datacenteroplossingen die de efficiëntie van hyperscale hardware combineert met infrastructuursoftware van een diversiteit aan marktleiders om de volgende generatie datacenterontwerp en operationele uitdagingen op te lossen. QCT bedient cloudserviceproviders, telecombedrijven en ondernemingen met openbare, hybride en privé-clouds.

Productlijnen omvatten hypergeconvergeerde en softwaregedefinieerde datacenteroplossingen, evenals servers, opslag, switches en geïntegreerde racks met een ecosysteem van hardwarecomponenten en softwarepartners. QCT ontwerpt, produceert, integreert en onderhoudt haar aanbod via haar eigen wereldwijde netwerk. Het moederbedrijf van QCT is Quanta Computer, Inc., een Fortune Global 500-onderneming. www.QCT.io www.QCT.io

