Publisher’s Suite de Kochava sélectionné par les grands éditeurs de l’industrie

Une technologie innovante de mesure des publicités clairement identifiée favorise le marketing des performances sur les plateformes de CTV et d’OTT et sur les réseaux de médias

CANNES, France–(BUSINESS WIRE)–Kochava, leader des solutions de données en temps réel pour l’attribution et la mesure omnicanal, annonce aujourd’hui que Publisher’s Suite de Kochava a été sélectionné par les principaux éditeurs et plateformes et y a été intégrée avec succès.

« Cela marque une étape importante pour notre Publisher’s Suite depuis son lancement l’an dernier », déclare Charles Manning, fondateur et PDG de Kochava. « Bien que Kochava soit leader de longue date dans la mesure et l’attribution pour les annonceurs, le produit Publisher’s Suite est une offre technologique relativement nouvelle ; c’est pourquoi la réaction du marché et l’élan dont bénéficient nos clients éditeurs sont tout simplement incroyables. »

Publisher’s Suite de Kochava a été sélectionné par de nombreuses plateformes d’OTT et de CTV, dont LG Ad Solutions, MNTN, NBCUniversal, Roku, Samsung Ads et Spotify, pour les aider à fournir des mesures basées sur les résultats pour leurs catégories premium. De plus, Publisher’s Suite de Kochava s’intègre en toute transparence à tous les autres partenaires de mesure mobile (MMP) pour fournir aux éditeurs une solution flexible.

Publisher’s Suite de Kochava met à disposition une technologie de mesure de publicité clairement identifiée pour les emplacements détenus et exploités sur les principales offres direct plateforme et direct éditeur. Il aide les annonceurs à comprendre comment leurs emplacements premium poussent le marketing des performances en faisant le lien entre les résultats de l’entreprise tels que les installations d’applications, les interactions au sein des applications, les consultations de site Internet, les conversions, etc. Cela permet aux éditeurs de prouver la valeur de leurs emplacements et de stimuler la croissance avec leurs partenaires côté demande. La suite inclut d’autres outils d’édition premium tels que l’analyse incrémentielle des remontées, les solutions d’identité et la prise en charge clé en main de SKAN pour les emplacements spécifiques à iOS. Même si l’adoption de Publisher’s Suite portait au départ essentiellement sur l’OTT et la CTV, la solution convient aux réseaux de médias et à d’autres approches d’emplacements premium et de jardins clos.

Les éditeurs et les plateformes qui tirent parti des solutions premium côté offre peuvent :

Mieux établir des corrélations entre la diffusion des annonces et les résultats commerciaux pour leurs annonceurs

Maîtriser les coûts CPM, CPI et CPA premium pour leurs placements

Être crédités des conversions de leurs emplacements sur tous les appareils et toutes les plateformes

Permettre à leurs partenaires publicitaires de visualiser leur trafic à côté de tous leurs autres médias omnicanal dans leur tableau de bord pour les partenaires de mesure

À propos de Kochava

Kochava Inc. est une société de solutions de données en temps réel qui propose aux spécialistes du marketing axés sur les données les meilleures solutions de mesure et d’attribution omnicanal. Le Marketers Operating System™ (m/OS) de Kochava offre aux annonceurs et aux éditeurs une plateforme respectueuse de la confidentialité qui intègre et gère de façon transparente les contrôles d’identité, de mesure et de données. Tirez parti de m/OS pour réunir toutes vos solutions de données et omnicanal essentielles dans un système opérationnel consolidé qui va au-delà de l’agrégation de données et du reporting pour former la base pour des outils illimités destinés aux annonceurs et aux éditeurs. De par sa conception, m/OS facilite la réussite en rendant les données accessibles et exploitables afin d’optimiser le retour sur investissement.

Forte d’une culture de l’innovation axée sur le client, d’un engagement en faveur de la sécurité des données, et des outils les plus puissants de l’écosystème, Kochava a la confiance des plus grandes marques pour l’exploitation de leurs données en vue de favoriser leur croissance. Basée à Sandpoint, dans l’Idaho, la société possède des bureaux dans le monde entier. Pour plus d’informations, consultez son site Internet www.kochava.com. Suivez Kochava sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, et LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Contact médias

Leslie Amadio



Directrice des relations publiques, Kochava



[email protected]

208.610.1650