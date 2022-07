Prestigiado Centro Médico Acadêmico da Costa Oeste renova contrato plurianual de seis dígitos para serviços gerenciados de privacidade e segurança.

CynergisTek fornecerá seus principais serviços de Compliance Assist Partner Program (CAPP) e Vendor Security Management (VSM) para os principais sistemas médicos acadêmicos

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–CynergisTek, Inc. (NYSE American: CTEK), empresa líder em segurança cibernética, privacidade, conformidade e auditoria de TI que ajuda organizações em setores altamente regulamentados a lidar com questões emergentes de segurança e privacidade, anuncia uma extensão de vários anos com mais de 500 leitos, centro médico acadêmico na Califórnia. Por meio dessa parceria contínua, a CynergisTek fornecerá a esse cliente seu serviço de assinatura do Compliance Assist Partner Program (CAPP). Este serviço foi projetado para fornecer engajamento consistente por meio de serviços gerenciados de segurança cibernética, como avaliação de riscos corporativos, serviços de consultoria, avaliação de controles de segurança de interoperabilidade, testes de penetração, avaliação de dispositivos médicos e gerenciamento de segurança de fornecedores para avaliar e relatar riscos de terceiros.

A equipe de especialistas da CynergisTek continuará ajudando esse cliente a fortalecer seu programa geral de gerenciamento de riscos, atendendo aos requisitos de conformidade e atingindo seu objetivo de melhorar a maturidade geral de seus controles de segurança cibernética.

“Estamos entusiasmados com esta parceria de longo prazo porque nos permite demonstrar nosso valor como uma extensão das equipes de segurança cibernética, privacidade e conformidade de nossos clientes. Esperamos continuar nossa parceria na jornada para aumentar a maturidade de seu programa de risco cibernético, de maneira impactante, avaliando, validando e aconselhando sobre ameaças à segurança cibernética e ajudando a fortalecer seus programas como um todo”, disse Dave Bailey, vice-presidente. de Serviços de Segurança da CynergisTek.

“Esta renovação marca mais de uma década de serviço a esta grande instituição e demonstra as parcerias fortes e duradouras que buscamos construir com nossos clientes. Nos últimos 10 anos trabalhando com essa organização, vimos que eles investiram significativamente na melhoria de sua postura e cultura de segurança. Esse tipo de comprometimento e esforço de toda a organização para construir um programa proativo os torna o tipo de parceiro com quem gostamos de trabalhar e servir”, disse Mac McMillan, CEO da CynergisTek.

