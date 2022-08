Pre-registratie geopend voor langverwachte racegame KartRider: Drift

Spelers kunnen zich nu vóór de lancering registreren om een speciale beloning in te wisselen!

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Vandaag begint voor Nexon’s aankomende partygame, KartRider: Drift, de pre-registratie voor racers ter voorbereiding op de lancering van de game op pc (Steam en Nexon Launcher), Xbox One, PlayStation 4 en mobiel (iOS en Android). Kartracer-fans die zich vooraf aanmelden, kunnen een speciaal personage ontvangen Model Student Diz wanneer de game officieel wordt gelanceerd. Bovendien wordt binnenkort een aankomende cross-platform playtest aangekondigd.





KartRider: Drift beschikt over meerdere spelmodi en functies, voor spannende racegameplay, ongeacht welk platform je kiest om te spelen.

3 spannende spelmodi – Racers kunnen hun vastberadenheid op de proef stellen in ‘Speed Mode’, een snelle modus die de reactievaardigheden en strategie van een racer test met behulp van boosts. ‘Item Mode’ biedt een breed scala aan bruikbare items om tegenstanders aan te vallen of hun bondgenoten te verdedigen. Ten slotte kunnen racers hun vrienden uitdagen in ‘Custom Race’.

– Racers kunnen hun vastberadenheid op de proef stellen in ‘Speed Mode’, een snelle modus die de reactievaardigheden en strategie van een racer test met behulp van boosts. ‘Item Mode’ biedt een breed scala aan bruikbare items om tegenstanders aan te vallen of hun bondgenoten te verdedigen. Ten slotte kunnen racers hun vrienden uitdagen in ‘Custom Race’. Scherpe graphics – KartRider: Drift levert heldere en kleurrijke graphics rechtstreeks op de schermen van racers, ongeacht op welk platform ze spelen (pc, console of mobiel).

– levert heldere en kleurrijke graphics rechtstreeks op de schermen van racers, ongeacht op welk platform ze spelen (pc, console of mobiel). Zeer aanpasbaar – Karts kunnen worden aangepast aan de unieke stijl van elke speler.

Platformspecifieke primeurs:

Voor elk platform lanceert KartRider: Drift op (Nexon Launcher, Steam, Xbox, PlayStation, iOS, Android). Er zal een exclusief personage en kart-thema zijn voor ieder platform.

op (Nexon Launcher, Steam, Xbox, PlayStation, iOS, Android). Er zal een exclusief personage en kart-thema zijn voor ieder platform. Racers kunnen deze exclusieve beloning claimen door de game binnen 90 dagen na lancering te spelen. De exclusieve beloning op een platform kan slechts één keer per account worden ingewisseld.

Mis deze exclusieve, tijdelijke beloningen en in-game-items niet – Doe je pre-registratie vandaag!

Over Kartrider: Drift

KartRider: Drift is Nexon’s nieuwe kartracing-partygame voor meerdere spelers, die zijn inspiratie haalt uit eerdere titels in de franchise, waanzinnige race-actie biedt en beschikt over meerdere game-modi en uiterst aanpasbare karts en personages in verbluffende Unreal® Engine 4-graphics. Beschikbaar op Steam, de Nexon Launcher, consoles (Xbox en PlayStation) en mobiel (iOS en Android) bij de lancering, biedt KartRider: Drift gratis te spelen online spel op alle platforms en er kunnen vrienden worden uitgedaagd ongeacht het platform dat zij gebruiken.

Gelanceerd in 2004, was de originele KartRider de eerste titel in de legendarische kartracingserie van Nexon, en werd het vervolgens enorm populair in Azië en daarbuiten, met meer dan 380 miljoen spelers in de achttien jaar sinds het product op de markt is. Als franchise heeft KartRider een sterk merk gerealiseerd op de Aziatische markten en een enorme aanwezigheid van eSports in Korea, waar in 2005 een officiële competitie is begonnen. Het blijft de langstlopende e-Sports-competitie tot nu toe.

Over Nexon America Inc.

Nexon America Inc. is opgericht in 2005 en levert uitstekende gratis te spelen online game-expertise en live game-ondersteuning, waarbij het gebruik maakt van de sterke punten van NEXON Co., Ltd. (‘Nexon’) en deze toepast voor een uniek westers publiek. Nexon America heeft al meer dan een decennium consequent iconische franchises zoals MapleStory en Mabinogi ondersteund. Deze hebben records gebroken en spelers geboeid. Met nieuwe projecten in het verschiet, handhaaft Nexon America de baanbrekende en innovatieve geest van het moederbedrijf, door gebruik te maken van de benadering dat de speler op de eerste plek komt, terwijl het de best mogelijke gameplay-ervaringen voor de westerse markt ontwerpt.

Over NEXON Co. Ltd.

NEXON Co., Ltd. (Nexon) (3659.TO), opgericht in 1994, is een bedrijf dat zich bezighoudt met de productie, ontwikkeling en exploitatie van online games en virtuele werelden. Nexon werd in december 2011 voor het eerst genoteerd aan de aandelenbeurs van Tokio en werd in 2015 op JPX400 geplaatst en in 2017 toegevoegd aan de Nikkei Stock Index 300. In 2020 werd Nexon toegevoegd aan de Nikkei 225. Nexon heeft momenteel meer dan 45 live games op meerdere platformen, waaronder mobiel en is beschikbaar in meer dan 190 landen. Belangrijke gamefranchises omvatten: MapleStory, KartRider en Dungeon&Fighter. In 2021 voltooide Nexon de overname van Embark Studios AB, een bedrijf gevestigd in Stockholm, Zweden, dat meerdere projecten ontwikkelt voor wereldwijde release.

