Posiflex annonce la certification Services Google Mobile Android 10 pour les plateformes de kiosques

Cela permet aux plateformes commerciales de gestion de terminaux mobiles (MDM) de bénéficier des fonctions d’Android OS et GMS, y compris des applications de Google Play Store

NOUVEAU TAIPEI, Taïwan–(BUSINESS WIRE)–Posiflex Technology, Inc., un leader mondial de la conception et de la fabrication des pointes de vente au détail, kiosque, automation et des périphériques de transaction en libre-service, est fier d’annoncer une nouvelle certification GMS (services Google Mobile) Android 10, applicable au portefeuille de kiosques de Posiflex et de KIOSK Information Systems (KIOSK).





Owen Chen, PDG de Posiflex, a affirmé : « Cette nouvelle certification GMS Android 10 est une étape de grande importance. Proposer des kiosques certifiés GMS permet d’installer Google Play et autres applications GMS sur nos plateformes Android. Cela permet de faciliter l’accueil sur le réseau éprouvé et sécurisé de Google, tout en ouvrant l’accès au kiosque à la gamme complète des applications du Google Play Store. »

En outre, comme les appareils mobiles deviennent de plus en plus omniprésents dans la fourniture des services de la vente au détail et de l’hospitalité, les plateformes commerciales de gestion de terminaux mobiles (MDM) s’appuient sur la compatibilité Android ou iOS pour optimiser l’efficacité au sein de l’écosystème avancé de la gestion des appareils. Cela ne pose aucun problème quand il s’agit des appareils mobiles et des tablettes, mais les solutions de kiosque robustes exigent une plus grande durabilité et plus de capacité d’héberger des périphériques de transaction que celles qui sont fournies sur les appareils tablettes Android normalement en vente. Les plateformes kiosques certifiées GMS Android 10 sont équipées avec suffisamment de fonctions informatiques et de ports USB pouvant alimenter une plateforme de kiosque munie de plusieurs périphériques de transaction intégrés.

Kim Kenney, président de KIOSK, a ajouté : « Nous observons une demande croissante de la part des détaillants et des clients du secteur de l’hospitalité pour la capacité Android GMS d’accéder aux services Google Play pour enregistrer et gérer leur flotte de kiosques au sein de leur infrastructure actuelle. À travers les efforts de certification de l’équipe R&D de Posiflex, KIOSK et Posiflex peuvent désormais fournir des fonctions en libre-service de qualité exceptionnelle qui peuvent être gérées en permanence par le biais des réseaux actuels Android OS. Il est incontestable que cela fournit un avantage compétitif et nous permet de satisfaire avec précision de nouvelles et importantes exigences du marché. »

À propos du groupe Posiflex

Posiflex conçoit et fabrique des solutions de point de vente de classe mondiale depuis plus de 30 ans. Depuis 2016, la société a acquis KIOSK et Portwell, élargissant ainsi son offre de PC en libre-service et embarqués. Le groupe mondial Posiflex est en place pour fournir des solutions d’IdO B2B de classe mondiale. Pour de plus amples informations, veuillez consulter : www.posiflex.com

À propos de KIOSK Information Systems

KIOSK fournit des solutions d’automation en libre-service afin d’augmenter l’efficacité opérationnelle et la rentabilité, tout en renforçant l’expérience client. Avec plus de 27 ans d’expérience et plus de 250 000 kiosques déployés, la société est un partenaire de transformation numérique des Top 100 détaillants et des clients Fortune 500. L’expertise de KIOSK a fait ses preuves dans l’ingénierie de conception, le développement d’applications, l’intégration, et les services de soutien complets. Un portefeuille novateur de solutions en libre-service associé avec des services gérés et des capacités idO garantit une expérience utilisateur fluide. Pour en savoir plus, veuillez visiter kiosk.com ou appeler le 800.509.5471.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Groupe Posiflex – Contact pour la presse (Taïwan) : Brad Chou, [email protected]

KIOSK – Contact pour la presse (USA) : Cheryl Madeson, VP marketing et communications,[email protected]