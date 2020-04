Porto de Los Angeles anuncia doação de 160 mil protetores faciais pela Apple ao programa Logistics Victory Los Angeles para ajudar na luta contra a COVID-19

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–O Logistics Victory Los Angeles (LoVLA.org) está recebendo 160 mil protetores faciais da Apple Inc., doados por meio do programa Giving da empresa para ajudar a combater a pandemia de COVID-19 na cidade de Los Angeles.

“Los Angeles agradece à Apple por sua generosa doação de protetores faciais, que são fundamentais para prestadores de saúde que atuam na linha de frente da luta contra a pandemia de COVID-19”, declarou Gene Seroka, diretor executivo do Porto de Los Angeles e diretor de logística da cidade durante esta crise. “Diversas entidades privadas contam com suprimentos ou conhecem fornecedores que podem ajudar neste período de tamanha necessidade, e a equipe de nossa cidade está à disposição para facilitar esse processo.”

A doação ocorre logo após o lançamento do Logistics Victory Los Angeles, um novo programa da cidade criado para identificar e conectar os suprimentos médicos disponíveis no setor privado a prestadores de saúde que deles precisam. Os suprimentos adquiridos ou doados serão fornecidos a instalações médicas da área que precisam deles e utilizados para repor o estoque da cidade.

Seroka foi nomeado diretor de logística pelo prefeito de Los Angeles, Eric Garcetti, em março, atribuição que desempenhará simultaneamente às suas funções como diretor do maior porto dos Estados Unidos. Com uma equipe de 18 funcionários municipais, Seroka montou um plano de resposta concentrado na otimização da cadeia de suprimentos médicos e na aquisição direta de suprimentos por meio de compras e doações, como os protetores faciais doados pela Apple.

Assim como outras áreas do país neste momento, prestadores de saúde do sul da Califórnia estão ficando sem determinados suprimentos, entre eles, vestimentas de isolamento, luvas de exame, protetores faciais, ventiladores médicos, máscaras de proteção respiratória N95 e aparelhos de gotejamento IV utilizados em pacientes com COVID-19 à medida que a pandemia se espalha por essa região do estado.

Fornecedores de equipamentos de proteção individual e entidades que necessitam de suprimentos durante esta emergência médica são incentivados a registrarem seus recursos e necessidades em www.LoVLA.org.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

