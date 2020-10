Ping Identity annonce les lauréats des Prix de l’excellence en matière d’identité 2020

Plusieurs sociétés leader dans les secteurs des services financiers, de l’assurance, des biotechnologies et de la vente au détail ont été récompensées pour leurs accomplissements en matière de sécurité des identités

DENVER–(BUSINESS WIRE)–Ping Identity (NYSE : PING), solution intelligente d’identité destinée aux entreprises, a annoncé aujourd’hui les lauréats des Prix de l’excellence en matière d’identité 2020, programme récompensant les clients de Ping Identity qui s’inscrivent en pionniers de l’innovation et de l’excellence en matière de sécurité des identités. Les lauréats ont reçu leur prix à l’occasion de la toute première conférence virtuelle IDENTIFY de Ping Identity.

« Chez Ping Identity, nos clients s’inscrivent au cœur de tout ce que nous entreprenons », a déclaré Andre Durand, PDG de Ping Identity. « Nous sommes fiers de nos partenariats aux côtés de ces organisations, et apprécions leur leadership dans la priorisation d’une sécurité des identités de premier ordre, qui fournit aux utilisateurs des expériences rationalisées et simplifiées. »

Prix du choix du PDG



Vainqueur : Ticketmaster



Ticketmaster a été récompensée pour la modernisation de son propre environnement d’authentification et d’autorisation des clients. Bien que Ticketmaster ait été confrontée à des exigences distinctes en matière de volume, d’évolutivité et de sécurité, la société a excellé dans la réponse à ces demandes, sans compromettre l’expérience client.

Prix du Champion de l’innovation en matière d’identités



Vainqueur : WaFd Bank



WaFd Bank, auparavant connue sous le nom de Washington Federal Bank, a été récompensée pour ses progrès considérables en matière de transition vers une entreprise accordant la priorité au numérique. La banque migre vers une solution de gestion des identités et des accès des clients entièrement basée dans le cloud, et a amélioré l’expérience client en fournissant une authentification fluide. La société prévoit également de réaliser d’importantes économies de coûts en minimisant les délais de mise en œuvre, en réduisant le volume des appels, ainsi qu’en abaissant les exigences actuelles en matière de maintenance.

Prix du Champion de la sécurité en matière d’identités



Vainqueur : DB Schenker



DB Schenker, partenaire logistique clé auprès de nombreuses grandes organisations, a été présentée en tant que lauréat pour ses efforts de centralisation des accès et d’authentification des applications pour plus de 300 000 identités. La société a été capable de prendre en charge rapidement les commandes dans le cadre du travail à domicile, et a réduit de 75 pour cent ses délais d’intégration.

Prix du Champion de l’expérience client



Vainqueur : Tesco Bank



Tesco Bank a été récompensée pour la modernisation de son ancien environnement de sécurité Web et mobile. La société a consolidé les identités de ses clients afin de délivrer une expérience client unifiée, permettant ainsi de multiples moyens d’authentification et une identification unique (single sign-on, SSO) lors de la connexion aux applications Web. La banque de détail basée au Royaume-Uni est également conforme à la directive PSD2, et a mis en œuvre une solide authentification continue basée sur les risques, ce qui renforce sa posture de sécurité.

Prix du Champion en matière d’identité dans le cloud



Vainqueur : Capital One



Capital One a été récompensée pour son adoption d’une architecture entièrement basée dans le cloud. Le géant des services financiers a amélioré l’expérience d’authentification unique, renforcé la fiabilité et la rapidité, et libéré des membres d’équipe qui travaillent désormais sur des projets avancés. Capital One a également atteint une disponibilité de service impressionnante de 99,99 pour cent sur un horizon d’un an.

Prix du Champion en matière d’identités modernes



Vainqueur : Freddie Mac



Freddie Mac a été présentée en tant que lauréat pour le remplacement réussi de son ancien système de gestion de l’accès au Web, ainsi que pour la consolidation de répertoires multiples sur la plateforme Ping. Cette tâche gigantesque a inclus la migration de plusieurs centaines d’applications, afin de délivrer une expérience utilisateur optimisée.

Prix du Champion du changement



Vainqueur : La province du Nouveau-Brunswick



La province du Nouveau-Brunswick a reçu cette récompense prestigieuse pour l’accélération de sa stratégie en matière d’identités numériques suite à la COVID-19. Figurant parmi les quatre provinces atlantiques de l’Est du Canada, le Nouveau-Brunswick souhaitait fournir aux citoyens un accès en ligne aux résultats des tests de COVID-19. La province du Nouveau-Brunswick a déployé avec succès le portail en ligne MyHealthNB en seulement 18 jours, en utilisant les solutions de Ping. Ce portail permet l’inscription des utilisateurs, la validation, la vérification de l’identité ainsi que des services sécurisés en français et en anglais, afin que les citoyens puissent accéder de manière rapide et sécurisée aux résultats des tests, en toute confidentialité depuis chez eux.

Prix Better Identity Together



Vainqueurs : CSL Behring et Identropy



Le fabricant de biotechnologies leader mondial CSL Behring et son partenaire d’intégration Identropy ont reçu ce prix prestigieux pour le remplacement réussi de leur ancien système d’authentification unique. Couvrant 120 fédérations, ce projet ambitieux remplace l’ancienne plateforme SSO. Cet environnement permettra de desservir plus de 40 000 utilisateurs, et ajoutera de solides capacités d’authentification multifacteur. L’intégration de cas d’utilisation de fabrication dans la technologie a nécessité que le service de CSL accepte un plus large éventail de méthodes et tire parti de meilleures technologies, notamment les dispositifs d’authentification biométrique et sans mot de passe. Grâce à ses efforts de modernisation, CSL est capable de prendre en charge des cas d’utilisation d’entreprise et de fabrication complexes, à la fois aujourd’hui et à l’avenir.

